شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلاى ستيشن وإكس بوكس يحصلان على سماعات أذن Razer Hammerhead مرخصة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوسع خط Razer Hammerhead مع مجموعة جديدة من سماعات الأذن المرخصة رسميًا بواسطة PlayStation و Xbox. مع تصميم مرئي من المفترض أن يتناسب مع PS5 و Xbox Series X ، تأتي سماعات Razer Hammerhead HyperSpeed ​​مع دونجل من النوع C وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة.

وتم تصميم أحدث سماعات أذن Razer مع وضع ألعاب وحدة التحكم في الاعتبار.

ويمكن توصيلها بالأجهزة إما عبر الاتصال اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز (باستخدام الدونجل المرفق) أو Bluetooth 5.2.

يتيح لهم ذلك الاتصال بكل من وحدات التحكم والأجهزة المحمولة الحديثة ، مما يمنح اللاعبين مزيدًا من المرونة ووقت استجابة أقل حسبما نقلت Engadget.

سيتم بيع كلا الإصدارين مقابل 150 دولارًا أمريكيًا وسيتم إطلاقهما في شهر نوفمبر لدى تجار التجزئة المختارين وعلى موقع Razer الإلكتروني.

الميزة الأكثر بروزًا هي التصميم ، لا سيما في إصدار PlayStation المرخص. على عكس Hammerheads السوداء العادية ، يتميز إصدار PlayStation بنظام ألوان أبيض وأسود يقترن مع PS5.

يبدو أن إصدار Xbox أقرب قليلاً إلى تصميم Hammerhead العادي ، بحيث يتوافق مع تصميم Xbox Series X الأسود بالكامل. كلا الإصدارين مدعومان من Razer Chroma RGB ويتميزان بملصق متوهج على جانب سماعات الأذن.

يتميز خط Hammerhead HyperSpeed ​​بإلغاء الضوضاء النشط ، بالإضافة إلى ميكروفون مزدوج لإلغاء الضوضاء البيئية.

يمكن أن تدوم البطارية حتى 30 ساعة وتأتي سماعات الأذن مع علبة الشحن الخاصة بها.

كان هذا مجرد واحد من الإعلانات الصوتية التي كانت Razer في المتجر أثناء بث Razercon.

كما كشفت عن إصدارات محدثة من سماعة Kaira Pro الخاصة بها. تم تصميم Kaira X خصيصًا لجهاز PS5 ، في حين أن Kaira HyperSpeed ​​و Pro HyperSpeed ​​هما أكثر للاستخدام متعدد المنصات.

يأتي الخط الجديد مزودًا بمحركات TriForce Titanium مقاس 50 مم ، وعمر بطارية يصل إلى 30 ساعة ، وميكروفون HyperClear Supercardioid ENC القابل للفصل.

تقوم Razer أيضًا بتوسيع سماعة القطط الشهيرة الخاصة بها باستخدام Razer Kraken Kitty V2 Pro.

ومثل النسخة الأصلية، إنها سماعة رأس وردية تتميز بآذان قطط مميزة، يوفر هذا الإصدار للمستخدمين مزيدًا من الخيارات ، حيث يمكن فصل آذان القطة واستبدالها بآذان أخرى، والتي تأتي مع سماعة الرأس.