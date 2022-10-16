شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات شاشة هاتف Google Pixel القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق جوجل لأول هاتف تابع لها قابل للطي قريبا والذى سيحمل اسم Pixel Fold، حيث كشف المطور Kuba Wojciechowski عن بعض مواصفات الشاشة للجهاز، حيث سيكون لدى Google Pixel Fold، الذي يحمل الاسم الرمزي "Felix" داخليًا ، شاشات Samsung AMOLED على غرار سلسلة Galaxy Z Fold ، وسيكون له شاشة خارجية بالإضافة إلى شاشة داخلية كبيرة.

ومن المتوقع أن تبلغ دقة الشاشة الداخلية الكبيرة 1840 × 2208 بكسل وأبعاد 123 × 148 ملم، وهذه الدقة قابلة للمقارنة مع دقة شاشة Galaxy Z Fold4 البالغة 1812 × 2176 بكسل، ويجب أن يكون أقصى سطوع 1200 شمعة في المتر المربع، لكن معدل تحديث الشاشة غير معروف ، ولكن يمكننا أن نتوقع أن يكون حوالي 120 هرتز.

ولم يقدم المطور أي معلومات حول شاشة الغطاء الخارجية، ومع ذلك، كما ذكر روس يونغ سابقًا، يجب أن يحتوي على شاشة عرض بحجم 5.8 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع أوسع، على غرار Oppo Find N.

وكشف المطور نفسه عن بعض مواصفات الكاميرا القابلة للطي بناءً على كود Android 13. وفقًا للنتائج التي توصل إليها، سيحتوي Pixel Fold على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية ، مع كون المستشعر الرئيسي هو مستشعر Sony IMX787.

وسيتم أيضًا تضمين عدسة تليفوتوغرافي S5K3J1 وعدسة IMX386 فائقة الاتساع في إعداد الكاميرا الخلفية، ستتميز الشاشة الخارجية بكاميرا سيلفي تليفوتوغرافي S5K3J1، بينما قد تشتمل الشاشة الداخلية على مستشعر IMX355.

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Google Pixel القابل للطي في الربع الأول من عام 2023، وسيتوفر المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف القابل للطي في الأيام المقبلة.