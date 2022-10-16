شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يعيد ستيف جوبز للحياة لإجراء محادثة فى حلقة بودكاست جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل" الأكثر قيمة فى العالم، وكأنه عاد إلى الحياة من موته بفضل تقنية الذكاء الاصطناعى، حيث ظهر جوبز، الذي توفي في 5 أكتوبر 2011 بسبب سرطان البنكرياس عن عمر يناهز 56 عامًا، فى حلقة بودكاست التي تم إصدارها مؤخرًا بنسخة مزيفة من الذكاء الاصطناعي لمضيف البودكاست جو روغان.

واستغرقت المحادثة بين الاثنين ما يزيد قليلاً عن 19 دقيقة، ناقش خلالها جوبز وجهات نظره حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الدين والنجاح واستهلاك عقار ثنائي إيثيل أميد حمض الليسرجيك، وفقا لموقع republicworld.

وتبدأ المحادثة المزيفة بين الاثنين بإشارة روغان إلى جوبز باسم باتريك سويزي في فيلم "الشبح" ووصفه بأنه "ذكرى من الماضي" ما يضحك الأخير، ليرد جوبز على روجان: "كيف الحال؟ من الجيد رؤيتك يا صديقي.. لقد مر وقت طويل منذ أن كنت في البرنامج.. فاتني هذا.. إنه أمر ممتع دائمًا".

بينما ينتقل روجان لشكر جوبز لظهوره في برنامجه، ما يجدر الإشارة إليه هو أن عرضه الأصلي للبودكاست "The Joe Rogan Experience" بدأ في عام 2009 ولم يظهر رائد الأعمال التكنولوجي أبدًا كضيف.



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وكان جوبز من أوائل رواد الأعمال الذين أدركوا أن الكمبيوتر الشخصى سوف يجذب جمهورًا عريضًا وبتشجيع من جوبز، صممت وزنياك نموذجًا محسنًا، وهو Apple II، مزودًا بلوحة مفاتيح وتم تزويدها بعلبة بلاستيكية مصبوبة وأنيقة تم تصنيعها لإحاطة الوحدة.

تمكن جوبز من الحصول على تمويل لشركة أبل، التى تأسست فى عام 1977 وهو نفس العام الذى تم فيه الانتهاء من Apple II، والتى حققت نجاحًا فوريًا وأصبحت مرادفًا للازدهار فى أجهزة الكمبيوتر الشخصى لتحقق شركة أبل صعودا سريعا وتتضاعف قيمتها قبل أن تصبح الأولى فى مجالها.

فى عام 1983 عينت الشركة جون سكولى القادم من إحدى شركات المياه الغازية ليكون الرئيس التنفيذى لأبل وقد أقنع جوبز سكالى بقبول المنصب من خلال تحديه: "هل تريد بيع الماء المحلى بالسكر لبقية حياتك؟".