شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل تطرح جهازى Pixel Notepad وPixel Tablet بدون بصمة أسفل الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن جهازي Pixel Notepad وPixel Tablet من جوجل سيصلان بدون مستشعر البصمة المدمج في الشاشة، بحسب موقع "9to5Google".

حيث تم رصد رمز في منصة أندرويد يهدف إلى إختبار واجهة الأجهزة التي تتضمن مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، حيث اوضح أن الأجهزة التي يتم إختبارها تشمل أجهزة جوجل بتصميم قابل لطي أو فتح الشاشة على أن يأتي مستشعر البصمة في الجانب الأيمن أو الأيسر.

فيما تشير التسريبات إلى أن الجهاز هو "Pixel Notepad"، وسيأتى بتصميم قابل للطي، على أن يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي والذي قد يدعم مهام أخرى، ومن المنتظر أن يأتي جهاز Pixel القابل للطي بحجم شاشة داخلية 7.6 بوصة، وهو نفس الحجم المميز لشاشة هاتف Galaxy Z Fold 4.

ومن جانب آخر تشير التوقعات إلى أن الشاشة الخارجية في جهاز Pixel Notepad تأتي بدقة عرض 1080 في 2100 بيكسل.