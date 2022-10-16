شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أنواع جديدة من الحيتان العام الماضى على وشك الانقراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف نوع جديد من الحيتان العام الماضي في خليج المكسيك، وهو بالفعل "على وشك الانقراض" وقدمت مجموعة من أكثر من 100 عالم التماسًا إلى إدارة بايدن لاتخاذ إجراء في خطاب مفتوح، وفقا لموقع " ديلى ميل".

كان يُعتقد منذ فترة طويلة أن هذا الحيوان، المعروف باسم حوت رايس، أو حوت خليج المكسيك، هو حيتان من نوع برايد حتى قررت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أنه نوع جديد من حوت البالين في يناير 2021.



تقرير ديلى ميل

ومع ذلك، لا يوجد سوى حوالي 50 واحدا معروفًا على قيد الحياة ويعتقد الباحثون أن ممارسات التنقيب عن النفط والغاز البحرية هي المسؤولة - حوالي 20% من السكان ربما لقوا مصرعهم خلال انسكاب ديب ووتر هورايزون في عام 2010

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حوت

يدق الفريق الكبير من العلماء الآن ناقوس الخطر بشأن الخسارة المحتملة، والتي ستكون "أول انقراض لأنواع الحيتان الكبيرة".

يمكن أن يصل وزن الحيتان إلى 600000 رطل، ويبلغ طولها 42 قدمًا وتعيش حتى 60 عامًا.

يوجه العلماء اللوم إلى التنقيب عن الوقود الأحفوري وتطويره في مياه الخليج، الأمر الذي يعطل موطن الحيوان ويقتله دون علمه.

ويشير العلماء إلى أن التطوير المستمر للنفط والغاز في الخليج يمثل "تهديدًا وجوديًا واضحًا لبقاء الحوت وانتعاشه"، مستشهدين بتأثيرات المسوحات الهوائية البعيدة المدى وانسكابات النفط.