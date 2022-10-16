شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ظاهرة غامضة للثقوب السوداء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أول الأشياء التي يتعلمها الناس عن الثقوب السوداء أنها تمتص كل شيء يقترب منها، لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا، صحيح أنه بمجرد أن يتجاوز أي شيء أفق الحدث للثقب الأسود لا يمكنه الهروب مطلقًا، ولكن هناك منطقة مهمة حول الثقب الأسود حيث لا تزال تأثيرات الجاذبية فيه قوية للغاية ولكن لا يزال بإمكان الأشياء الهروب.

وفى الواقع تُصدر الثقوب السوداء بشكل منتظم دفعات مثيرة من المادة، والتي يتم التخلص منها عادةً عندما تسقط مادة في الثقب الأسود ويتم طرد كمية صغيرة إلى الخارج بسرعات كبيرة.

لكن علماء الفلك اكتشفوا مؤخرًا ظاهرة غامضة تمامًا، حيث يقوم الثقب الأسود بإخراج مادة بعد سنوات من تمزيق نجم وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ويقع الثقب الأسود AT2019dsg على بعد 665 مليون سنة ضوئية وقد شوهد وهو يمزق النجم في عام 2018، ثم لأسباب غير معروفة، أصبح نشطًا للغاية مرة أخرى في عام 2021، "لقد فاجأنا هذا تمامًا - لم ير أحد شيئًا مثل قال المؤلف الرئيسي إيفيت سينديز، باحث مشارك فى مركز الفيزياء الفلكية هارفارد وسميثسونيان (CfA).

ويقوم الثقب الأسود بإلقاء المواد بسرعة هائلة تبلغ نصف سرعة الضوء، حدث هذا بعد سنوات من تعكر النجم بواسطة الثقب الأسود ، فيما يسمى بحدث اضطراب المد والجزر (TDE)، ولا يوجد تفسير واضح لهذا التأخير.

قال المؤلف المشارك إيدو بيرجر Edo Berger: "لقد كنا ندرس TDE بالتلسكوبات الراديوية لأكثر من عقد، ونجد أحيانًا أنها تتألق في موجات الراديو لأنها تنفث المواد بينما يستهلك الثقب الأسود النجم لأول مرة"، "ولكن في AT2018hyz، كان هناك صمت إذاعي خلال السنوات الثلاث الأولى، والآن أضاءت بشكل كبير لتصبح واحدة من أكثر TDEs إشراقًا بالراديو على الإطلاق."

الشيء الغريب بشكل خاص هو أن الباحثين قد لاحظوا حدث السباجيتيت ووجدوا أنه "غير ملحوظ"، ومع ذلك لسبب ما فإن هذا التدفق يكون متأخرًا جدًا وأسرع بكثير من التدفقات الخارجة المعتادة.

يقول بيرجر: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التأخير الطويل بين التغذية والتدفق الخارج"، "تتمثل الخطوة التالية في استكشاف ما إذا كان هذا يحدث بالفعل بشكل أكثر انتظامًا، ونحن ببساطة لم ننظر إلى TDE في وقت متأخر بما يكفي في تطورها."