شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل قامت مايكروسوفت بطريق الخطأ بتسريب الإصدار التالي من ويندوز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل قامت مايكروسوفت بطريق الخطأ بتسريب نسختها التالية من ويندوز أثناء حدث Ignite للشركة؟ يسأل الكثيرون الذين يشاهدون الحدث نفس السؤال.

دكان هناك سطح مكتب ويندوز به شريط مهام عائم على طول الجزء السفلي و Mac-esque Dock على طول الجزء العلوي ، ومربع بحث عائم في وسط الشاشة.

هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا التصميم. تعمل مايكروسوفت على دورة تحديث مدتها ثلاث سنوات ويعرف الإصدار التالي من ويندوز داخليًا باسم "Next Valley". تتطابق واجهة المستخدم المعروضة لفترة وجيزة في Ignite مع ما نعرفه عن Next Valley. بالطبع ، التحديث لن يكون حتى عام 2024.

بالنسبة للمبتدئين يستلهم شريط المهام العائم الموجود على طول الجزء السفلي من الشاشة إلهامًا مباشرًا من نظام التشغيل macOS ، وصولاً إلى الزوايا الدائرية والخلفية الزجاجية المصقولة. تبدو الرموز أكبر وأكثر إشراقًا على غرار macOS.

بعد ذلك أظهر شريط الأدوات الموجود في الجزء العلوي رمز البطارية وأيقونة Wi-Fi والتاريخ على اليمين، والطقس على اليسار. كان كل هذا على نفس الخلفية الزجاجية المصقولة مثل شريط المهام. إذا لم تكن تعرف جيدًا ، فقد تعتقد أن هذا كان في الواقع جهاز MacBook يعمل بنظام Windows.

لكن شريط البحث العائم العملاق الموجود في منتصف الجزء العلوي من الشاشة يناقض هذه الفكرة. كانت مايكروسوفت خالصة من الأيقونات للبحث والقريبة من الخط في مربع البحث. ما كان يفعله هناك على الشاشة هو سؤال كبير.

هل تخطط مايكروسوفت لإضافة مربع بحث كبير عائم إلى ويندوز؟ إذا كان الأمر كذلك فقد يعمل كثيرًا مثل Dynamic Island الجديد من آبل على آيفون. في الواقع ، لقد رأينا تسريبًا لـ Dynamic Island على Mac ، ولم نكن معجبين. سوف يستغرق الكثير من المساحة القابلة للاستخدام ، ويبطئ النظام برسوم متحركة لا داعي لها ، وفي حين أنه لا يكون مفيدًا بشكل كبير. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف تخطط مايكروسوفت للتعامل معها.

ربما لم تكن هذه اللمحة المختصرة عن نظام تشغيل ويندوز غريب أكثر من مجرد نموذج لفكرة شخص ما لنظام التشغيل Windows. كان من الممكن أن يكون مفهومًا تجريبيًا هو الذي جعله بالصدفة في العرض التقديمي. أو يمكن أن يكون تسريبًا متعمدًا لما خططت له Microsoft في Next Valley ، مما يعطينا لمحة عما سيأتي.