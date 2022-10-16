تكنولوجيا: دراسة: الاستخدام الواعى للهواتف الذكية يعزز الإنتاجية

القاهرة - سامية سيد - على عكس الاعتقاد السائد بأن تقليل وقت استخدام الهواتف الذكية قد يزيد الإنتاجية، أشارت دراسة جديدة إلى أن الاستخدام الواعى للهواتف الذكية، دون تقليل وقت الشاشة، يعزز الإنتاجية.

وأظهرت الدراسة أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية الحالية لمراقبة وقت شاشة الهاتف المحمول يمكن أن يعزز استخدام الهاتف المحمول المركّز أو الواعى، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية المتصورة ورضا المستخدم، وقال الباحث كافيه أبهارى Kaveh Abhari من جامعة سان دييغو جنوب ولاية كاليفورنيا: "لقد افترضنا أن الأفراد الذين تتبعوا استخدامهم للهواتف المحمولة ووضعوا أهدافًا تحيط بهذا الاستخدام يميلون إلى تعزيز الإنتاجية والرضا بإنتاجيتهم لأنهم حققوا أهدافهم المعلنة".

وأضاف أبهاري: "أظهرت الأبحاث السابقة أن تحديد الهدف يميل إلى رفع توقعات الأداء، وأردنا معرفة ما إذا كانت هذه النظرية صحيحة بالنسبة لوقت شاشة الهاتف الذكى أيضًا"، وبالنسبة للدراسة، التى نُشرت فى مجلة AIS Transactions on Human-Computer Interaction (THCI)، أجرى الباحثون مسحًا على 469 طالبًا جامعيًا مشاركًا فى كاليفورنيا ونيويورك وهاواي.

وتطلب الاستطلاع الذى استمر ثلاثة أسابيع من جميع المشاركين إكمال أربعة استبيانات، وطُلب من نصفهم تقريبًا تنزيل تطبيق مراقبة الشاشة على هواتفهم، ويسمح هذا التطبيق للمستخدمين بمراقبة وتعيين حدود أو أهداف لوقت شاشة هواتفهم المحمولة.

وعندما تم تحليل النتائج، قام الباحثون بقياس الإنتاجية المتصورة لوقت الشاشة الذى أبلغ عنه أولئك الذين شملهم الاستطلاع، ومقدار وقت الشاشة، والتعب المرتبط بالمراقبة الذاتية، كما استعرضوا قناعة المشاركين بالإنتاجية التى تحققت من خلال وقت شاشة الهاتف المحمول.

وقال أبهاري: "المراقبة الذاتية تبدو ضرورية لتشجيع الاستخدام الأمثل للهواتف الذكية"، و"تشير النتائج إلى أن تحسين وقت الشاشة وليس تقليله من المرجح أن يزيد من إنتاجية المستخدم."