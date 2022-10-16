شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إجبار أى تطبيق على التوقف عن العمل فى ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نريد جميعًا أن يعمل كل شيء بشكل جيد طوال الوقت، لكن في بعض الأحيان قد لا يحدث ذلك لاسيما فى التطبيقات التكنولوجية على سبيل المثال قد يتباطأ تطبيق Windows الخاص بك، أو عدم استجابة أحد البرامج أو حدوث عطل بجهاز الكمبيوتر والكثير من الأسباب.

في مثل هذه الحالات يكون الخيار الأفضل غالبًا هو فرض إنهاء التطبيق غير المستجيب.

هذا يعني أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك سوف يجبر البرنامج على الإغلاق، بغض النظر عما هو في منتصف القيام به أو محاولة القيام به.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows حسبما نقلت Theverege.

اضغط على Alt + F4 (وربما أيضًا Fn ، اعتمادًا على كيفية برمجة صف الوظيفة). سيؤدي هذا إلى إغلاق أي تطبيق قمت بتحديده حاليًا.

اضغط على Ctrl + Alt + Delete وحدد Task Manager أو Ctrl + Shift + Esc لإحضار إدارة المهام مباشرة. حدد التطبيق الذي تحاول إغلاقه وانقر على إنهاء المهمة.

اضغط على Windows + R لسحب موجه الأوامر. اكتب cmd واضغط على Enter. اكتب قائمة المهام واضغط على Enter. اكتب taskkill / im ProgramName exe / t / f

إذا لم ينجح أي من هذه الأمور ، فقد تحتاج إلى إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.