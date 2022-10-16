شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر أكشاك دردشة الفيديو Project Starline والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستظهر أكشاك الدردشة المرئية المتقنة من جوجل قريبًا باعتبارها أكثر من مجرد تمرين تصميم ذكي. أفادت Ars Technica أن الشركة ستبدأ في تثبيت نماذج Project Starline الأولية في بعض مكاتب شركائها من الشركات لإجراء اختبارات "منتظمة" في وقت لاحق من هذا العام. بمعنى آخر سترى جوجل كيف تعمل "النوافذ السحرية" خارج العروض التوضيحية داخل الحرم الجامعي.

يشمل شركاء البرنامج Salesforce و T-Mobile و WeWork ، من بين آخرين. تضمنت العروض التجريبية الداخلية أكثر من 100 شركة منتشرة عبر الرعاية الصحية ووسائل الإعلام وتجار التجزئة.

وProject Starline هو محاولة فعالة لإنشاء نظام الحضور عن بعد ذو الشعور الطبيعي.

يجلس كل مشارك في كشك مع مجموعة من الكاميرات وأجهزة العرض بالأشعة تحت الحمراء التي تخلق تصويراً واقعيًا ثلاثي الأبعاد ، مع التقاط الصوت المكاني مما يجعل الصوت يبدو كما لو أن الصوت يأتي من فم تلك الشخصية الرقمية حسبما نقل موقع Engadget.

إلى جانب تتبع الرأس وشاشة مقاس 65 بوصة خالية من النظارات بدقة 8K ، يجعل النظام الأمر يبدو كما لو كان الشخص الآخر جالسًا أمامك.

يؤدي هذا نظريًا إلى اجتماعات سهلة أكثر مما قد تحصل عليه بالتحديق في شاشة الكمبيوتر بكاميرا الويب.