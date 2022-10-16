شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور مشكلة بشاشة هاتف Pixel 7 Pro تتعلق بلمسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح هاتفي Google Pixel 7 و Pixel 7 Pro معروضان للبيع الآن على مستوى العالم وقد تلقى البعض هواتفهم بالفعل، حيث أن الطراز الأكبر ، Pixel 7 Pro ، هو النسخة المميزة من جوجل، ويحصل على شاشة QHD + LTPO ضخمة بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، والذي يمكن أن ينخفض ​​إلى 10 هرتز.

لكن يبدو أن الشاشة بها بعض المشاكل، حيث أبلغ المستخدمون الجدد أنهم يواجهون مشكلات في التمرير مع شاشة طراز Pro، ويدعي بعض المستخدمين أن التمرير على Pixel 7 Pro يبدو غير متسق، ويوضح أنه في بعض الأحيان يتم تمرير الشاشة بشكل أسرع مما كان متوقعًا بينما في أوقات أخرى يتعين عليه التمرير طوال الطريق أو لأسفل، وتشير مجموعة منفصلة إلى أن السلوك "غير المتسق" يكون واضحًا عند مقارنة سلوك أجهزتهم القديمة.

ووفقًا لـ Android Police ، من الممكن أن تتم معايرة شاشة Pixel 7 Pro بشكل مختلف عن الهواتف الأخرى، حيث أن الاحتمال الآخر هو أن عددًا قليلاً من المستخدمين يقومون بالترقية من عرض معدل تحديث منخفض ويجب أن يلاحظوا تغييرًا مفاجئًا في التجربة الكاملة للتمرير بمعدلات تحديث عالية.

فيما أفاد بعض المستخدمين أنهم واجهوا مشكلات مماثلة لكنهم قاموا بتثبيت تحديث النظام الذي حل المشكلة لهم، ويوصى بأن يقوم جميع المستخدمين بتثبيت كافة التحديثات على أجهزتهم الجديدة.