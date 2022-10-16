شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن تسريبات جديدة حول نظارة أبل للواقع المختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تأتي سماعة الواقع المختلط من أبل مع ميزة مسح قزحية العين ليتم استخدامها بنفس طريقة استخدام نظام القياسات الحيوية FaceID على أجهزة iPhone و iPad، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

وبحسب ما ورد ستُطلق على الميزة "Iris ID" ويمكن استخدامها لمصادقة المدفوعات أو تسجيل الدخول إلى الحسابات دون الحاجة إلى كلمة مرور، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميزة ستمكّن التبديل السلس للمستخدم أيضًا ، كما يدعي التقرير.

أما عن الطريقة التي يمكن أن تعمل بها هي أنه عندما يتم وضع سماعة الرأس من قبل المستخدم ، فإنها تكون قادرة على مسح قزحية من يرتديها وتسجيل الدخول على الفور إلى حساباتهم الخاصة، أو يمكنك القول أن قزحية الشخص ستعمل ككلمة مرور، وهو مفهوم تم عرضه في العديد من أفلام الخيال العلمي.

وقد تقوم سماعة الرأس بتسجيل الخروج من حسابات المستخدمين بمجرد خلعها. عندما يرتديها مستخدم جديد، على سبيل المثال، شخص من العائلة أو أحد الأصدقاء، ستستخدم سماعة الرأس بيانات قزحية العين لتسجيل الدخول إلى حساباتهم.

وفقًا للتقرير، ستستخدم تقنية مسح قزحية العين نفس الكاميرات التي ستتيح عرضًا متقنًا مما يجعل السماعة تتبع حركة عين المستخدم باستمرار لتحسين الأداء. على سبيل المثال، سيتم عرض المناطق التي ليست في بؤرة العين بدقة أقل، بينما سيتم تزويد المناطق قيد التركيز بأفضل دقة ممكنة للجهاز.