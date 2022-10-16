شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تضع نظام تحذير من مخاطر المركبة في سيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة Tesla المملوكة لإيلون ماسك على شراكة مع إدارة "Emergency Safety Solutions " من أجل دمج تقنية بروتوكول الموقع المعزز للمخاطر (HELP) الخاص بالشركة.

وستنشر حلول السلامة في حالات الطوارئ هذه التقنية على طرازات Tesla مبدئيًا في أمريكا الشمالية عبر تحديث البرامج عبر الهواء (OTA)، و قال توم ميتزجر ، الرئيس التنفيذي لحلول السلامة في حالات الطوارئ :"هذه أخبار رائعة لزيادة السلامة على الطريق بشكل كبير".

وأضاف :"تعتبر Tesla رائدة في تقديم الابتكارات لأول مرة لمركبات الركاب وتقود الطريق من خلال تطبيق تقنية HELP على ملايين مركبات Tesla المحتملة حول العالم، إنها خطوة هائلة في الجهود المبذولة للتغلب على مشكلة السلامة المقلقة المتمثلة في الاصطدام بالمعاقين والضعفاء المركبات التي تصيب او تقتل عشرات الالاف حول العالم كل عام ".

وسيكون هذا أول تطبيق لتقنية HELP في سيارة الركاب ومن المتوقع إضافته إلى مجموعة من سيارات Tesla، ووفقًا لحلول السلامة في حالات الطوارئ ، فهي تعمل على القضاء على حوادث المركبات المعطلة من خلال ميزة اتصالات الطوارئ الذكية الجديدة هذه للمركبات الثابتة والمتعثرة.

ويجمع الحل المتوافق مع اللوائح التنظيمية بين الذكاء الموجود على متن الطائرة لقيادة شكلين من أشكال الاتصال الفعال للغاية لجعل سيارتك المعطلة أكثر وضوحًا - تنبيهات الإضاءة المساعدة في شكل ناتج الإضاءة المستندة إلى الطوارئ الواضح للغاية ، وتنبيهات المساعدة الرقمية المرسلة إلى المركبات القادمة عبر GPS- تطبيقات الخرائط القائمة.

وتوفر هذه الميزات تحذيرًا متقدمًا لحركة المرور القادمة - مما يمنح السائقين المقتربين دقائق ، وليس فقط أجزاء من الثانية ، للاستجابة بشكل أكثر أمانًا للسيارة المعطلة.