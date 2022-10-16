شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة تشغيل الوضع المظلم عبر جميع التطبيقات على أجهزة أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الوضع الداكن على الهواتف الذكية - ميزة تضيء شاشتك في حالة الإضاءة المنخفضة، وبها يمكنك عرض صفحاتك المفضلة في الظلام، كما يعد الوضع الداكن هو نظام ذكي لتصفية الصور يجعل الشاشة تبدو أكثر قتامة عندما يكون الضوء أقل.

ولعله من أفضل فوائد استخدام الوضع المظلم على الهاتف الذكي أنه يقلل من كمية انبعاثات الضوء الضارة المنبعثة في الغرفة، وجود الكثير من الضوء الطبيعي يجعل من الصعب عليك النوم ليلاً، وغالبًا ما يسبب الصداع، ولهذا يوصى بتحويل شاشة هاتفك إلى الوضع المظلم أثناء الليالي عندما لا ترغب في العمل في وضع الإضاءة.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمستخدمي أندرويد و iOS للتبديل إلى الوضع المظلم:

1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.

2. تصفح خيار العرض والسطوع من قائمة الإعدادات.

3. اختر الآن بين الخيارين - الوضع الفاتح أو الوضع الداكن.

4. سيتم تطبيق الخيار المحدد على جميع التطبيقات.