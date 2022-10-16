شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال متجر "آبل ستور" في أوكلاهوما سيتي يصوتون للانضمام إلى نقابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقد قطع عمال "آبل ستور"، الذين كانوا يخططون للانضمام إلى النقابات منذ أوائل هذا العام على الأقل شوطًا طويلاً في استخدام الدردشات المشفرة للتنظيم سراً.

في يونيو أصبح متجر Apple Store في ولاية ماريلاند أول موقع يتم فيه إنشاء نقابة في الولايات المتحدة.

صوّت موقع آخر للبيع بالتجزئة في أوكلاهوما سيتي لصالح النقابات، ليصبح ثاني متجر Apple في الولايات المتحدة ينظم رسميًا.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المجموعة تطلق على نفسها اسم تحالف Penn Square Labour، لأن المتجر يقع في مركز Penn Square Mall في أوكلاهوما سيتي.

حوالي 100 موظف مؤهلون لعضوية النقابة في المتجر. واستنادا إلى المعلومات التي نشرها المجلس الوطني لعلاقات العمل ، صوت 56 من هؤلاء العمال لصالح تشكيل نقابة ، بينما صوت 32 ضدها.

تخطط المجموعة للانضمام إلى شركة Communications Workers of America ، والتي تمثل أيضًا عمالًا من شركات مثل AT&T و Verizon.

قالت Charity Lassiter وهي موظفة في متجر أوكلاهوما سيتي وعضو في اللجنة المنظمة ، لصحيفة The Journal: " بعد أن فزنا في الانتخابات ، نأمل أن تأتي الإدارة إلى الطاولة حتى نتمكن من العمل بشكل جماعي نحو بناء شركة تعطي الأولوية للعاملين على الربح وتشجع الموظفين على الازدهار ".

وفي الوقت نفسه قال متحدث باسم Apple للنشر في بيان: "نعتقد أن العلاقة المفتوحة والمباشرة والتعاونية التي نتمتع بها مع أعضاء فريقنا الكرام هي أفضل طريقة لتقديم تجربة ممتازة لعملائنا وفرقنا. نحن فخورون بتزويد أعضاء فريقنا بتعويضات قوية ومزايا استثنائية ".

تشير التقارير السابقة إلى أن شركة Apple كانت تبحث عن طرق لإقناع العمال بالانضمام إلى نقابات. قبل أيام قليلة فقط ، ذكرت بلومبرج أن عملاق التكنولوجيا يقدم لموظفيها امتيازات جديدة ، مثل المزايا الصحية الإضافية وتمويل الفرص التعليمية.

ومع ذلك يقال إن عملاق التكنولوجيا سيحجب هذه المزايا عن الأعضاء النقابيين الذين سيتعين عليهم الآن التفاوض نيابة عنهم. عندما بدأت المحادثات حول جهود تنظيم العمال في التسخين ، ورد أن الشركة سلّحت مديريها بنقاط نقاش مناهضة للنقابات.

اتهم الموظفون رسميًا العملاق التكنولوجي بخرق النقابات ، ووجدت NLRB ميزة في الادعاءات بأن Apple تراقب الموظفين ، وتحد من الوصول إلى المنشورات المؤيدة للنقابات وتساعد في اجتماعات الجمهور الأسيرة لتقديم رسائلها المناهضة للنقابات. ومن المقرر عقد جلسة استماع في ديسمبر أمام قاضي NLRB ما لم يتفق جميع الأطراف المعنية على تسوية.