شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم ميزة "GPU decompression" إلى أجهزة الكمبيوتر.. كيف ستؤثر على الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم تحميل الألعاب على وحدات تحكم Xbox Series X بشكل أسرع بكثير من أجهزة الكمبيوتر، وهذا ممكن من خلال "DirectStorage API" التي أعلنت عنها مايكروسوفت لألعاب ويندوز في وقت سابق من هذا العام، حيث تعتمد محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو محركات أقراص الحالة الصلبة على وحدات المعالجة المركزية لفك ضغط البيانات قبل إرسالها إلى وحدة الرسومات.

ويسمح DirectStorage لمحركات أقراص الحالة الثابتة (SSD) ببث كميات هائلة من البيانات مباشرة إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) دون حتى إشراك وحدة المعالجة المركزية المثقلة بالفعل، والآن ، أعلنت شركة مايكروسوفت العملاقة عن تقنية أخرى - GPU decompression - وهي الخطوة التالية في جهود مايكروسوفت المستمرة لتحسين أوقات تحميل ألعاب الكمبيوتر. قامت الشركة بتحديث مدونتها الرسمية للإعلان عن التحسين الجديد لمطوري ألعاب الكمبيوتر.

ما هو فك الضغط عن وحدة معالجة الجرافيكس "GPU decompression" تحتوي الألعاب الحديثة على كميات هائلة من الأصول بما في ذلك - الشخصيات والأشياء والمناظر الطبيعية ذات الأحجام الهائلة. يتم ضغط كل هذه الأصول لتقليل الحجم الإجمالي للعبة، ويقلل إلغاء ضغط وحدة معالجة الرسومات من عبء عمل وحدة المعالجة المركزية عن طريق جعل بطاقة الرسومات تقوم بالعمل المطلوب لفك ضغط هذه الأصول داخل اللعبة.

وأوضح كاسي هوف ، كبير مديري البرامج في Microsoft ، أن فك ضغط وحدة معالجة الرسومات هو "طريقة بديلة في DirectStorage 1.1، ويمكن أن تقل أوقات تحميل ألعاب الكمبيوتر بشكل كبير عن طريق نقل عبء عمل تخفيف الضغط إلى وحدة معالجة الرسومات ، حتى في المواقف التي يتعين على اللاعبين فيها التبديل بين عوالم مختلفة.

و تدعي Microsoft أنه من خلال تحرير موارد وحدة المعالجة المركزية للتعامل مع عمليات الألعاب الأخرى ، يمكن أن تتحسن أوقات تحميل الألعاب في أجهزة الكمبيوتر "بقدر ثلاثة أضعاف"، ومع ذلك ، لن تكون أوقات التحميل المخفضة هذه ممكنة إلا عندما يقوم مطورو ألعاب الكمبيوتر بتضمين هذه التقنيات في ألعابهم.

و من المتوقع أن تصل هذه التحسينات للمطورين بحلول نهاية عام 2022 وستكون متاحة في كل من Windows 10 و 11.