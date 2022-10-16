شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة أجزاء صغيرة من مقاطع الفيديو مع الآخرين باستخدام "YouTube Clips" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على عكس إرسال رابط لفيديو كامل لشخص ما ، أتاح يوتيوب مشاركة أقسام ثابتة من مقاطع الفيديو مع الآخرين، حيث تسمى الميزة "YouTube Clips" ويمكن أن تساعدك على مشاركة جزء محدد من أي فيديو مع الآخرين عبر تطبيقات مختلفة، وإليك كيفية القيام بذلك





ما هي ميزة YouTube Clips وكيف تعمل؟في السابق ، لمشاركة مقطع فيديو على YouTube مع العائلة والأصدقاء ، كان عليك نسخ رابط الفيديو ولصقه ، والذي ، حسب أجهزتهم ، سيفتح تطبيق YouTube أو متصفحًا، وهذه الطريقة تشارك الفيديو بأكمله مع الآخرين، ومع ذلك ، تتيح ميزة YouTube Clips للمستخدمين مشاركة جزء من الفيديو.

باستخدام مقطع ، يمكنك تحرير الفيديو لإظهار الأجزاء التي تريد أن يراها المستلم فقط ثم إرسال هذا الجزء فقط عبر ارتباط، وعندما ينقرون على الرابط الخاص بك ، سيرون ذلك المقطع كمقطع فيديو منفصل مع شريط تقدم يصل فقط إلى نهاية المقطع الذي اخترته، إليك كيفية إنشاء ومشاركة مقطع من فيديو YouTube:

1. افتح تطبيق YouTube على جهازك.

2. ابحث عن الفيديو الذي تريد مشاركته وافتحه.

3. اضغط على زر Clip المتاح أسفل الفيديو.

4. إعادة تسمية المقطع.

5. حرك أشرطة التمرير لقص الفيديو.

6. بمجرد الانتهاء من التحرير ، اضغط على زر Share Clip.

7. انسخ الرابط وأرسله.