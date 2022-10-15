شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤثر النفايات الإلكترونية على البيئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مصيرها غير مثبت ، إلا أن التقديرات تشير إلى أن معظم النفايات الإلكترونية غير الموثقة تختلط بنفايات أخرى ، مثل البلاستيك والمعادن. هذا يعني أنه يمكن إعادة تدوير الأجزاء القابلة لإعادة التدوير بسهولة ، ولكن عادةً ما يتم القيام بذلك بشكل سيئ.

كذلك فلن يتم اتخاذ أي خطوات لإزالة العناصر السامة ، وقد يتم تفويت العديد من المكونات الأكثر قيمة التي يمكن إعادة استخدامها، لهذا السبب يجب إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بشكل منفصل.

وهناك العديد من المواد الخام عالية القيمة في النفايات الإلكترونية ، بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس والحديد، فإعادة تدوير مليون هاتف محمول فقط يمكن أن تستعيد ما يصل إلى 772 رطلاً من الفضة ، و 35 ألف رطل من النحاس ، و 75 رطلاً من الذهب ، و 33 رطلاً من البلاديوم.

وتشير التقديرات إلى أن 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية المتولدة في عام 2019 تحتوي على مواد خام تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.

بالنظر إلى أن 82.6٪ من النفايات الإلكترونية لم يتم إعادة تدويرها ، فإن هذا يترجم إلى ما يقرب من 47 مليار دولار من المعادن الثمينة التي لم يتم استعادتها مطلقًا.

تلوث النفايات الإلكترونية البيئة بالمواد الخطرة المواد السامة مثل الزئبق والبلاستيك مثبطات اللهب المعالجة بالبروم الموجودة في النفايات الإلكترونية لها تأثير سلبي على البيئة وصحة الأشخاص أو الحيوانات التي تتلامس معها.

عند التخلص من هذه المواد الكيميائية بشكل غير صحيح ، يمكن إطلاقها إلى أجل غير مسمى في الهواء أو التربة أو الماء مما يضر بالنظم البيئية وكذلك السكان.

تساهم النفايات الإلكترونية في تغير المناخ عندما لا يتم إعادة تدوير مواد النفايات الإلكترونية ، يلزم استخدام مواد خام جديدة لإنشاء معدات كهربائية وإلكترونية جديدة. كل جهاز إلكتروني يتم تصنيعه له بصمة كربونية خاصة به.

ينتج عن استخراج وتنقية المواد اللازمة لإنتاج المعدات الكهربائية والإلكترونية غازات الاحتباس الحراري. يمكن تقليل هذا أو تجنبه إذا تم إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

أيضًا، المبردات المستخدمة في التحكم في درجة الحرارة EEE مثل الثلاجات أو مكيفات الهواء هي نفسها غازات دفيئة، في عام 2019، أطلقت الثلاجات ووحدات تكييف الهواء المهملة مكافئات ثاني أكسيد الكربون تمثل في الواقع حوالي 0.3٪ من إجمالي الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة.