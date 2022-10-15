شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تنهى دعمها للمقالات الفورية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ميتا أنها ستنهي دعمها للمقالات الفورية بحلول منتصف أبريل، حيث قدم التنسيق إلى فيسبوك في عام 2015 للمساعدة في تحميل المقالات الإخبارية بسرعة على الأجهزة المحمولة وفقا لما نشره موقع Engadget.

ومع ذلك يقال إن الشركة تعيد هيكلة وتوجيه المزيد من الموارد إلى منتجاتها الأساسية - بما في ذلك الميزات التي تركز على الفيديو مثل Reels.

قال متحدث باسم ميتا لـ Engadget: "حاليًا أقل من 3% مما يراه الأشخاص حول العالم في خلاصة فيسبوك هي منشورات تحتوي على روابط لمقالات إخبارية". "وكما قلنا في وقت سابق من هذا العام كشركة تجارية ، ليس من المنطقي الإفراط في الاستثمار في المجالات التي لا تتوافق مع تفضيلات المستخدم." ولفتت الشركة إلى أن مستخدميها يقضون وقتًا أطول في مشاهدة مقاطع الفيديو ، خاصة القصيرة منها ، وأنهم يريدون مشاهدة محتوى إخباري وسياسي أقل على فيسبوك.

لاحظت Axios التي نشرت الخبر لأول مرة، أن ميتا قللت من استثمارها في المحتوى الإخباري، مثل إنهاء المدفوعات التي تقدمها للناشرين الأمريكيين لإدراج مقالاتهم في علامة التبويب "الأخبار". كما قالت الشركة الأسبوع الماضي إنها ستغلق منصة النشرة الإخبارية في أوائل عام 2023.

سيعطي الجدول الزمني لمنتصف أبريل لإنهاء دعم المقالات الفورية للناشرين ستة أشهر لإعادة تقييم استراتيجياتهم على فيسبوك.

بعد ذلك عندما تنقر على رابط لمقال إخباري على تطبيقات الهاتف المحمول على فيسبوك، سيتم نقلك إلى مواقع الويب الخاصة بالناشرين.

لاحظت ميتا أنه منذ ظهورها لأول مرة في المقالات الفورية، تحسنت تجربة الويب على الهاتف المحمول على نطاق واسع بسبب سرعات الإنترنت الأسرع والأجهزة الأكثر قوة.

على هذا النحو اقترح أن هذه الترقيات جعلت المقالات الفورية غير ضرورية للعديد من الأشخاص الذين يصلون إلى القصص النصية.

ومع ذلك قد تجد قريبًا أن بعض المقالات تستغرق وقتًا أطول للظهور على شاشتك، اعتمادًا على تحميل الصفحة على مواقع الويب الخاصة بالناشرين.

قامت جوجل بإجراء تحول مماثل في العام الماضي عندما لم تعد تجعل تنسيق AMP الخاص بها مفيدًا لناشري الأخبار.

قالت الشركة إنها ستتوقف عن إعطاء الأولوية للمقالات الإخبارية التي تستخدم التنسيق في تصنيفاتها في البحث.