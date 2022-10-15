شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 حقائق لا تعرفها عن النفايات الإلكترونية.. تبلغ حاليا 420 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النفايات الإلكترونية من أبرز المخلفات التى تؤثر على كوكب الأرض، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحائق والمعلومات عن هذه النفايات وحجمها على كوكب الأرض، وأبرز الدول المنتجة لها عدد آخر من المعلومات كما يلى:

- تم إنشاء 57.4 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2021، ويزداد المجموع بمتوسط 2 مليون طن سنويًا.

- يوجد أكثر من 347 مليون طن من النفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها على الأرض في عام 2022.

- تنتج الصين والولايات المتحدة والهند معظم النفايات الإلكترونية.

- من المعروف أن 17.4٪ فقط من النفايات الإلكترونية يتم جمعها وإعادة تدويرها بشكل صحيح.

- تمتلك إستونيا والنرويج وأيسلندا أعلى معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

-بلغت قيمة سوق إعادة تدوير النفايات الإلكترونية 49،880 مليون دولار في عام 2020.

- لا يوجد رقم رسمي للكمية الإجمالية للنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها الموجودة حاليًا على الأرض.

- هناك ما يقدر بنحو 420.3 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية المنتجة على سطح كوكب الأرض منذ بداية احتسابها>

- في المتوسط ، زاد توليد النفايات الإلكترونية العالمية بمقدار 2 مليون طن سنويًا على مدار العقد الماضي.

-من المتوقع أن ينمو حجم النفايات الإلكترونية العالمية إلى 74.7 مليون طن بحلول عام 2030.