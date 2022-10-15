شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل فايبر تخطط لتقديم إنترنت بسرعة 8 جيجابت في الثانية في 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشمل الانتعاش المفاجئ لـ Google Fiber زيادة كبيرة في سرعات الإنترنت. كشفت جوجل أنها ستقدم خطط 5 جيجابت في الثانية و 8 جيجابت في الثانية في أوائل عام 2023 بمعدلات شهرية لكل من 125 دولارًا و 150 دولارًا.

سيتضمن كلا المستويين معدلات تحميل وتنزيل متناظرة ، وجهاز توجيه WiFi 6 وما يصل إلى موسعي شبكة متشابكة. يجب أن تساعد الترقيات في عمليات نقل الملفات الضخمة مع الحفاظ على التأخير والارتعاش إلى أدنى حد ممكن وفقًا للشركة.

يمكن للعملاء الحاليين ولا سيما في كانساس سيتي ويوتا وويست دي موين، تجربة الخطط الأسرع بمجرد شهر نوفمبر إذا قاموا بالتسجيل ليصبحوا "مختبرين موثوقين". إذا كنت مؤهلاً فسوف تسألك Google عن الطريقة التي تتوقع بها استخدام النطاق الترددي الإضافي.

هذه قفزة كبيرة من أفضل خدمة 2 جيجابت في الثانية قدمتها جوجل في عام 2020 ، ويمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا إذا كنت لاعبًا أو تزدهر في الحوسبة السحابية وفقا لما نقله موقع Engadget.

إذا استغرق تنزيل Microsoft Flight Simulator سعة 150 جيجابايت 11 دقيقة بسرعة 2 جيجابت في الثانية ، فقد تقلل خطة 8 جيجابت في الثانية هذا الانتظار إلى أقل من ثلاث دقائق في ظروف مثالية. إنه بالتأكيد يجعل خطط الإنترنت الكبلية النموذجية تبدو باهظة الثمن.

تقدم Comcast بالفعل خدمة 6 جيجابت في الثانية في بعض المناطق ، على سبيل المثال ، ولكن هذا يكلف 300 دولار شهريًا بموجب عقد ولا يتضمن حتى الآن تحميلات متماثلة.

في كلتا الحالتين ، تمثل الخطط الجديدة إعلانًا عن النوايا. إلى جانب التوسعات الأولى للشبكة منذ خمس سنوات ، تشير السرعات التي تمت ترقيتها إلى عودة Google إلى جذور Fiber. وهذا يعني أنه يرفع التوقعات للوصول السريع إلى الإنترنت و (إلى حد ما) يحفز المنافسة بين مقدمي الخدمة الحاليين. قد يساعد ذلك Google في الترويج لخدماتها الأخرى ، بالطبع ، ولكن قد لا تمانع إذا كان يمنح الاتصالات حافزًا إضافيًا لطرح "10G" وترقيات مماثلة في وقت أقرب مما قد يكون عليه الأمر بخلاف ذلك.