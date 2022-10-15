شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Instagram Collabs الجديدة.. وكيف تستفيد منها؟ والان مع تفاصيل الخبر



ما هي ميزة "انستجرام Collabs"؟ القاهرة - سامية سيد - لغرض تحسين تجربة المستخدم، يواصل انستجرام تحديث نظامه الأساسي للوسائط الاجتماعية بميزات جديدة، حيث أطلقت منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة Meta مؤخرًا ميزة جديدة تسمى انستجرام Collabs تساعد المستخدمين على التعاون مع الآخرين في منشوراتهم.ما هي ميزة "انستجرام Collabs"؟ انستجرام Collabs هي ميزة تتيح للمستخدمين العمل معًا والمشاركة في تأليف المنشورات أو Reels ستشمل المنشورات المشتركة مقابض كلا المستخدمين وستظهر أيضًا في كلا الملفين الشخصيين، مما يجعلها أكثر وضوحًا للمستخدمين الآخرين، ويمكن أن تساعدهم هذه الميزة في الحصول على دعم كلا مجتمعات المستخدمين، وقد يستفيد المؤثرون والعلامات التجارية من هذه الميزة.

مزايا انستجرام Collabs الرؤية هي الميزة الأكثر وضوحًا لاستخدام ميزة انستجرام Collabs، حيث تتيح لك مشاركة منشور في وقت واحد على ملفين شخصيين، ونظرًا لأنهم ينتمون إلى مجتمعين مختلفين (أو أكثر)، يمكن أن تزيد مشاركة هذه المنشورات بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، ستأخذ خوارزمية انستجرام أيضًا معدل المشاركة المرتفع هذا في الاعتبار وستعرض منشورك لمزيد من المستخدمين، إليك كيف يمكنك استخدام هذه الميزة على حساب انستجرام الخاص بك:

1. افتح تطبيق انستجرام على جهازك المحمول وقم بإنشاء منشور أو بكرة.

2. عند نشر التفاصيل ، انتقل إلى خيار وضع علامة على الأشخاص.

3. حدد خيار Invite Collaborator.

4. ابحث عن المستخدم الذي تريد التعاون معه من خلال البحث عنه واختيار اسم المستخدم الخاص به. يمكن إضافة عدة أشخاص كمتعاونين في منشور واحد.

5. اضغط على زر تم.

6. أضف تفاصيل أخرى إلى المنشور واضغط على زر المشاركة. ستتم مشاركة المنشور أو المقطع باعتباره تعاونًا بمجرد قبول المستخدم الآخر للطلب.

غالبًا ما يستخدم منشئو محتوى انستجرام هذه الميزة للعمل معًا والتفاعل مع مجتمعات بعضهم البعض، ويمكن للعلامات التجارية أيضًا استخدام هذه الميزة للإعلان عن شراكاتها مع الشركات الأخرى أو حتى مع منشئي المحتوى.