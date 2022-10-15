الآن| استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022.. وكيفية السداد ومدة فترة السماح وموعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" فواتير الهاتف الأرضي، لشهر أكتوبر 2022، والتي يتم تحصيلها اعتباراً من يوم 15 من الشهر الجاري، وحتى 14 نوفمبر المقبل، لمدة شهر، بدون غرامات أو قطع الخدمة.

وتتيح المصرية للاتصالات أكثر من طريقة لدفع الفواتير، لجميع المشتركين، منها التحويل البنكي، وخدمة فوري، أو عن طريق سدادها في السنترال مباشرة أو فروع we أو عن طريق موقع الشركة.

مدة فترة السماح

تصدر فاتورة التيلفون الأرضي كل ثلاثة أشهر، وفترة السماح لتسديد الفاتورة، تصل إلى شهرين، الشهر الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والشهر الثاني استقبال فقط.

موعد تطبيق الغرامة وقطع الخدمة

وإذا لم تسدد الفاتورة خلال شهرين، يتم تحميل غرامة تأخير، وقطع الحرارة عن الخط إرسال واستقبال.

حقيقة إلغاء فترة سماح التليفون الأرضي

وفي سياق متصل، نفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في وقت سابق، إلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التليفون الأرضي، مُشددةً على استمرارها والتي تصل إلى شهرين.

رابط الاستعلام

وللاستعلام عن قيمة فاتورة أكتوبر 2022 للهاتف الأرضي وسدادها إلكترونيا ادخل على الرابط التالي: https://billing.te.eg/ar-eg