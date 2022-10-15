شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signal يتوقف عن دعم رسائل SMS على أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدف إعطاء الأولوية للأمان والخصوصية ، أعلن تطبيق المراسلة المشفر Signal أنه سيتوقف قريبًا عن دعم رسائل SMS على أندرويد، وقالت المنصة إنها "وصلت الآن إلى النقطة التي لم يعد فيها دعم الرسائل القصيرة منطقيًا".

وقالت الشركة فى منشور على مدونة: "من أجل تمكين تجربة Signal بشكل أكثر بساطة، بدأنا في إلغاء دعم الرسائل القصيرة من تطبيق أندرويد"، "وسيكون أمامك عدة أشهر للانتقال بعيدًا عن SMS in Signal، ولتصدير رسائلك القصيرة SMS إلى تطبيق آخر، ولإعلام الأشخاص الذين تتحدث معهم أنهم قد يرغبون فى التبديل إلى Signal، أو البحث عن قناة أخرى إذا لم يكن كذلك".

وسيؤثر التغيير فقط على المستخدمين الذين يستخدمون Signal كتطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي على أندرويد، وقالت الشركة "إذا كنت تستخدم تطبيق Signal كتطبيق رسائل SMS افتراضي على أندرويد ، فستحتاج إلى تحديد تطبيق SMS افتراضي جديد على هاتفك. إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها ، فستحتاج أيضًا إلى تصدير رسائل SMS الخاصة بك من Signal إلى هذا التطبيق الجديد".

ووفقًا لـ Signal ، تقوم بإزالة دعم الرسائل القصيرة لتطبيق أندرويد لإعطاء الأولوية للأمان والخصوصية ، وضمان عدم تعرض الأشخاص لفواتير رسائل غير متوقعة ، وإنشاء تجربة مستخدم واضحة ومفهومة لأي شخص يرسل رسائل على Signal.

وقال تطبيق المراسلة "أهم سبب لنا لإزالة دعم الرسائل القصيرة من أندرويد هو أن الرسائل النصية القصيرة غير آمنة بطبيعتها. فهي تسرّب بيانات وصفية حساسة وتضع بياناتك في أيدي شركات الاتصالات"، وأضافت: "نظرًا لوجود الخصوصية والأمان في صميم ما نقوم به ، فإن السماح لبروتوكول رسائل غير آمن للغاية أن يكون له مكان في واجهة تطبيق Signal يتعارض مع قيمنا ومع ما يتوقعه الناس عند فتحهم لتطبيق Signal".