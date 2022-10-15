شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة استمرت 6 أشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق رواد الفضاء الرابع طويل الأمد الذى أطلقته سبيس إكس إلى محطة الفضاء الدولية بأمان إلى الأرض، حيث هبط في المحيط الأطلسي قبالة فلوريدا بعد قرابة ستة أشهر من البحث على متن المحطة المدارية، وفقا لموقع وكالة "رويترز".

وقد هبطت الكبسولة التي أُطلق عليها اسم Freedom، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء أمريكيين من وكالة ناسا وزميل إيطالي من وكالة الفضاء الأوروبية، بالمظلة فى ختام رحلة مستقلة استغرقت خمس ساعات من محطة الفضاء الدولية.



التقرير من المصدر

تم بثSplashdown تحت سماء صافية في حوالي الساعة 4:55 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2055 بتوقيت جرينتش)، على الهواء مباشرة من خلال البث الشبكي المشترك بين NASA و SpaceX.



رواد الفضاء

بدأت Freedom انطلاقها في المدار في 27 أبريل، ويتألف الطاقم من رائد فضاء ناسا كجيل ليندجرين، 49 عامًا، وزملائه الأمريكيين جيسيكا واتكينز، 34 عامًا، وبوب هاينز، 47 عامًا، بالإضافة إلى الإيطالية سامانثا كريستوفوريتي، 45 عامًا، التي كانت قائدة بعثة محطة الفضاء الدولية، وأصبحت "واتكينز" أول امرأة أمريكية من أصل أفريقى تنضم إلى مهمة طويلة الأمد لمحطة الفضاء الدولية.