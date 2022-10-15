شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انفصال المركبة "دراجون" عن المحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المركبة الفضائية "دراجون" التي تحمل أربعة رواد ، انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وفقا لما ذكرته RT.

وكشفت الوكالة، أن المركبة انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 00. :05 بتوقيت موسكو. وتنقل الوكالة بثا مباشرا حول الحدث

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراجون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراجون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.