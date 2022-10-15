علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: انفصال المركبة "دراجون" عن المحطة الفضائية الدولية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المركبة الفضائية "دراجون" التي تحمل أربعة رواد ، انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وفقا لما ذكرته RT.

 

وكشفت الوكالة، أن المركبة انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية في الساعة 00. :05 بتوقيت موسكو. وتنقل الوكالة بثا مباشرا حول الحدث

 

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراجون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

 

ويذكر أن صاروخ النقل "فالكون-9" كان قد أطلق وعلى متنه المركبة "دراجون" المأهولة يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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