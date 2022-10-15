انت الان تتابع خبر السومرية على فايبر العراق... انضم إلى القناة اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - السومرية تنضمّ الى باقة قنوات فايبر وذلك بعد ان كانت قد دخلت في شراكة مع التطبيق منذ أكثر من سنة، ضمن استراتيجية تمكّن المستخدمين في العراق من الوصول الفوري والسهل إلى المحتوى الإخباري للسومرية نيوز على صفحة " استكشاف" Explore التابعة لمنصّة التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أنّ السومرية هي الاولى التي تعاقدت مع فايبر نظرا لثقة الشعب العراقي فيها فهي المصدر الأول والأسرع والأدقّ لأخبار العراق. للاطلاع على المقابلة الخاصة مع الرئيس التنفيذي لشركة راكوتن فايبر. لمشاهدة الفيديو أنقر هنا

قناة مختصّة بالسومرية على فايبر



واليوم رأت السومرية أهميّة وجود قناة خاصّة بها على فايبر تتيح لمشاهديها خدمة جديدة وفريدة من نوعها. تمثّل هذه القناة قيمة مضافة للسومرية بحيث أنّها تؤمّن لمتابعيها الخدمات التالية: واليوم رأت السومرية أهميّة وجود قناة خاصّة بها على فايبر تتيح لمشاهديها خدمة جديدة وفريدة من نوعها. تمثّل هذه القناة قيمة مضافة للسومرية بحيث أنّها تؤمّن لمتابعيها الخدمات التالية: • الحصول على أخبار حصرية و سريعة

• متابعة أخر الأخبار على موبايل المستخدمين من خلال الفيديوهات الموجودة على القناة

• المشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات والمحادثات

• القدرة على التعليق على القناة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء منتدى عام للمناقشات: الميزة التي أصبحت واحدة من أكثر الميزات شيوعًا وانتشارا لدى المستخدمين • القدرة على التعليق على القناة، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء منتدى عام للمناقشات: الميزة التي أصبحت واحدة من أكثر الميزات شيوعًا وانتشارا لدى المستخدمين

هنا للانضمام معنا. أنقرللانضمام معنا. القنوات: ميزة جديدة وفريدة على فايبر



القنوات على فايبر Viber Channels تتيح للمستخدم الحصول على المحتوى الذي يريده والذي يستمتع به بناءً على اهتماماته (مثل الأخبار والطهي والرياضة...) من خلال العثور عليه والاشتراك به. الميزة الأساسية للقنوات على فايبر: على عكس معظم منصّات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدفع المحتوى إلى صفحاتك الرئيسية ، تسمح لك هذه القنوات اختيار المحتوى الذي تريد رؤيته. إنّها توفّر تجربة مستخدم قيّمة، فريدة وسلسة وتزداد شعبية بين مستخدمي التطبيق.

والمعروف عن فايبر أنّه واحد من أكثر التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية وعالية الجودة حيث يربط الناس بعضا ببعض، بعضّ النّظر عن هويّاتهم أو أماكن تواجدهم. وتضمّ هذه المنصّة أكثر من مليار مستخدم في أكثر من 190 بلد. انّه التطبيق الاكثر أمانًا حيث أنّ جميع مكالماته والمحادثات والدردشات محميّة بواسطة التشفير الشامل من طرف إلى طرف. ويحافظ فايبر على خصوصية المستخدم التي تعتبر من أولوياته ويعمل على حمايتها من خلال اطلاق ميزات جديدة ومتطوّرة. انضم الان الى قناة السومرية على فايبر



من المهمّ والمفيد جدا لمتابعي السومرية والذين يستخدمون تطبيق فايبر الانضمام الى القناة من خلال طريقة سهلة جدا وبسيطة: