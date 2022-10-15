شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يمكن أن يساعد تغيير العادات الاجتماعية فى التخفيف من تغير المناخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تغير المناخ هو نتيجة للعديد من الأنشطة البشرية، من انبعاثات الكربون إلى إزالة الغابات، وسيتطلب الأمر تدخلات متعددة ومتنوعة للتخفيف من ذلك، بما في ذلك التشريعات واللوائح والحلول المستندة إلى السوق التي يتم تنفيذها على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، ويمكن أن تساعد أيضا التغييرات فى الأعراف الاجتماعية، عن طريق خلق ضغط سياسي لزيادة العمل المناخى.

ووفقا لما ذكره موقع "Phys" يمكن للناس تعزيز فعالية التقنيات الجديدة من خلال اعتماد استخدامها أو الالتزام بالقوانين واللوائح، حيث قدم فريق متعدد التخصصات من الباحثين تقريرًا عن كيفية تسخير الأعراف الاجتماعية، "أنماط السلوك أو القيم التي تعتمد على التوقعات حول ما يفعله الآخرون أو يفكروا فيه"، من أجل إحداث العمل المناخي الجماعي وتغيير السياسات.

ويشددون على أنه على الرغم من أن تدخلات الأعراف الاجتماعية يمكن أن تكون محركات قوية للتغيير الاجتماعي، إلا أنها يمكن أن تعزز أيضًا السلوكيات والمواقف غير المستدامة وتتطلب معرفة سياقية عميقة لاستخدامها بشكل فعال.

وقالت سارة إم كونستانتينو، الأستاذة المساعدة في جامعة نورث إيسترن والمؤلفة الرئيسية في الورقة: "يمكن للتغييرات أن تكون مكونات أساسية لسياسة مناخية أوسع من خلال خلق قبول عام للتدابير الجديدة وتسريع أو تعزيز آثارها"، مضيفا: "ومع ذلك، فإن فعالية وأخلاقيات التدخلات التي تهدف إلى تغيير الأعراف الاجتماعية تعتمد بشكل حاسم على تفاصيل السلوكيات أو المواقف المعنية، ومجموعة من العوامل الهيكلية والثقافية، والعمليات النفسية، وقرارات التصميم والتنفيذ الكثيرة."

ويوضح المؤلفون أن تسخير قوة الأعراف الاجتماعية للعمل المناخي يمكن أن يتخذ شكلين مترابطين، وتحاول التدخلات الاجتماعية المعيارية زيادة اعتماد الأعراف الاجتماعية المستدامة داخل الشبكات الاجتماعية من خلال توفير معلومات حول ما يفعله الناس في المجموعة أو يعتقدون أنه ينبغي القيام به.

ويمكنهم إعادة تشكيل سلوكيات الأفراد والمجتمعات عن طريق تصحيح المفاهيم الخاطئة الاجتماعية (على سبيل المثال، يعتقد الناس أن هناك دعمًا محدودًا للعمل المناخي عندما يكون هناك دعم كبير في الواقع)، أو من خلال إظهار انتشار بعض السلوكيات الخاصة (على سبيل المثال، المياه و الحفاظ على الطاقة، إعادة التدوير).