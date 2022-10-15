شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تغير المناخ قد يساعد فى الأعاصير الهائلة فى المحيط الأطلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هل يمكن أن تسوء الأعاصير مع ارتفاع درجات الحرارة؟" يتساءل كيمبرلي لينيهان بايانو، أحد سكان فلوريدا، الذي نجا من عملية إنقاذ مروعة في اللحظة الأخيرة من عاصفة الإعصار إيان الهائلة، ولقد عمل العلماء لسنوات للإجابة على مثل هذه الأسئلة.

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، قال توم كنوتسون، عالم المناخ البارز في مختبر ديناميكيات السوائل الجيوفيزيائية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "إنه موضوع به الكثير من الفروق الدقيقة".

ولعل الجواب البسيط في الوقت الحالي: تشير الأدلة إلى أن العديد من الأعاصير في المحيط الأطلسي تحمل أمطارًا أكثر مما كانت عليه في الماضي، كما يظهر أن نسبة أكبر من الأعاصير تزداد قوة بشكل أسرع.

قال باحثون، إن المزيد من الأشخاص الذين يعيشون على مستوى الساحل والبحر الذين ارتفعوا بالفعل من 7 إلى 8 بوصات يضاعفون المخاطر والتكاليف.

لكن من الأصعب تحديد ما إذا كانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان والاحتباس الحراري لهما تأثير على شدة الأعاصير وتواترها.

يتفق علماء الأعاصير والمناخ على بعض النقاط لكنهم يرون إشارات متضاربة في نقاط أخرى، مع مرور الوقت والمزيد من البيانات، قال كنوتسون وآخرون إن صورة أكثر وضوحًا ستظهر.

بينما يمكن للناس الآن مشاهدة الموجات الاستوائية حتى قبل ظهورها في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، فقد يكون من الصعب تذكر أن العلماء بالكاد لديهم سجلات وبيانات ساتلية موثوقة تبلغ 40 عامًا.



هل تنتج الأعاصير المزيد من الأمطار؟ هل تنتج الأعاصير المزيد من الأمطار؟ يتفق العديد من علماء المناخ على توقع ارتفاع معدلات هطول الأمطار في الأعاصير في حوض المحيط الأطلسي مع الاحترار العالمي.

يقول فيل كلوتزباخ، باحث الأعاصير في جامعة ولاية كولورادو ، إن "أكبر مخاوفنا بشأن تغير المناخ هي ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة هطول الأمطار"، مضيفا "الماء هو أكبر سبب للضرر".

كما أن مع زيادة درجة حرارة سطح البحر بمقدار درجتين مئويتين، تظهر الأبحاث زيادة بنسبة 14٪ في معدلات هطول الأمطار القريبة من الإعصار، أو زيادة بنسبة 7٪ تقريبًا في معدلات هطول الأمطار لكل درجة مئوية من الاحترار.

كما أنه على الصعيد العالمي، زاد متوسط درجة حرارة السطح بالفعل بدرجة واحدة مئوية على الأقل منذ أواخر القرن التاسع عشر.

ولكن لا يتفق العلماء جميعًا على أن التأثير يمكن تمييزه من خلال النظر إلى العواصف الفردية أو أن اتجاهًا يمكن اكتشافه في بيانات هطول الأمطار في الأعاصير يمكن أن يُعزى إلى غازات الاحتباس الحراري.