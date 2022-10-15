شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تنظيف لوحة المفاتيح من الغبار والبقايا بين الأزرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تصبح لوحات مفاتيح الكمبيوتر متسخة بعد الاستخدام المطول حتى إذا كنت لا تأكل أو تدخن بالقرب منها، ويمكن أن يؤثر العمل الإضافي والغبار والأوساخ على أداء لوحة المفاتيح، في معظم الأحيان، يكون فصل لوحة المفاتيح وتنظيفها هو كل ما تحتاجه للحفاظ على لوحة المفاتيح جيدة ومرتبة، وهنا نقدم لك الطريقة الأمثل للتعامل مع الغبار بين الأزرار، وفقا لما ذكره موقع "WikiHow".

1- قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وفصل جميع الكابلات الموصلة.

2- اقلب لوحة المفاتيح رأسًا على عقب للتخلص من الحطام.

3- استخدم الهواء المضغوط لإخراج الغبار والحطام من المفاتيح.

4- استخدم مكنسة كهربائية لتنظيف الغبار جيدًا لإزالة الحطام.

5- نظف حول المفاتيح بقطعة قطن مغموسة في كحول الأيزوبروبيل.

6- افرك لوحة المفاتيح بقطعة قماش مبللة بكحول الأيزوبروبيل.

7- قم بتلميع لوحة المفاتيح بقطعة قماش خالية من النسالة.