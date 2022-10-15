شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لن يُعاد بناء تلسكوب مرصد أريسيبو المنهار على الرغم من آمال العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يتم إعادة بناء التلسكوب الراديوي الشهير في بورتوريكو، الذي انهار في عام 2020، على الرغم من أن الموقع سيشهد افتتاح مركز تعليمي جديد العام المقبل، وكان الطبق الراديوى الضخم لمرصد أريسيبو مرفقًا غير عادي لأنه كان لاعبًا رئيسيًا في ثلاثة مجالات مختلفة من العلوم: دراسات الغلاف الجوي وعلم الفلك الراديوي ورادار الكواكب.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، افتتح التلسكوب فى عام 1963، حيث تم تعليق معدات المراقبة الخاصة بالتلسكوب من منصة تشبه الويب معلقة فوق طبق ضخم بعرض 1000 قدم (305 متر)، لكن فى ديسمبر 2020، انطفأت الكابلات التى تدعم تلك المنصة وتعطلت المعدات عبر الطبق الرقيق، مما أدى إلى تدمير التلسكوب.

قررت المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)، التي تمتلك الموقع، أنه على الرغم من مناشدات العلماء، لن يحصل مرصد أريسيبو على أي تلسكوب جديد ليحل محل الخسارة.

لا يتضمن مشروع التعليم الجديد أيضًا أي تمويل طويل الأجل للأجهزة التي تظل تعمل في المرصد، بما في ذلك طبق راديو بطول 40 قدمًا (12 مترًا) ونظام ليدار.

قال أبيل مينديز، عالم الفلك بجامعة بورتوريكو فى أريسيبو، الذى استخدم التلسكوب فى أبحاثه وتدريسه، "لكن آمالى الخاصة كانت أعلى".

بدلاً من ذلك، تعتزم NSF البناء على إرث المرصد كمؤسسة تعليمية رئيسية في بورتوريكو من خلال تحويل الموقع إلى مركز لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، ومن المقرر افتتاحه فى عام 2023، وفقًا لبيان.