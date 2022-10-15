شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق ثالث رحلة للفضاء خلال 6 أيام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الصين صاروخها الثالث للفضاء في غضون أسبوع، وهذه المرة لإطلاق قمر صناعي مخصص للمراقبة البيئية، وانطلق القمر الصناعي الرادار المعروف باسم S-SAR01، الملقب بـ Huanjing-2E، إلى الفضاء فوق صاروخ Long March 2C من مركز إطلاق الأقمار الصناعية Taiyuan في مقاطعة Shanxi الشمالية، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، حدث الإقلاع في الساعة 6:53 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2253 بتوقيت جرينتش)

وستستخدم دقة القمر الصناعي التي يبلغ ارتفاعها 60 قدمًا (5 أمتار) بشكل أساسي للإغاثة من الكوارث وحماية البيئة، وفقًا لوكالة شينخوا.

وستشمل الاستخدامات الأخرى فحص الموارد في مجالات المياه والموارد الطبيعية والزراعة والحراجة.

كان الإطلاق هو 45 في الصين لعام 2022، وكان العام الماضي أكثر جهود الإطلاق ازدحامًا حتى الآن، حيث تم تنفيذ 55 عملية إطلاق.

وكتبت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أو CNSA على موقعها على الإنترنت: "كانت مهمة الإطلاق ناجحة تمامًا"، مضيفة أن المستخدمين الرئيسيين سيكونون وزارة إدارة الطوارئ الصينية ووزارة البيئة والبيئة.

يضيف القمر الصناعي إلى Huanjing-2A و 2B، وهما قمرين صناعيين متوسطي الدقة تم إطلاقهما في عام 2020 ليحلوا محل الجيل السابق المرتفع إلى الفضاء في عام 2008.

وكان الإطلاق هو 443 في سلسلة Long March والثالث من الصين في الأسبوع الماضي وحده، حيث انطلق المرصد الشمسي الصيني المتقدم القائم على الفضاء، الملقب بـ Kuafu-1، من فوق صاروخ Long March 2D لدراسة الطقس الشمسي، كما رفعت وكالة الفضاء الصينية أيضًا زوجًا من الأقمار الصناعية لتحسين الملاحة من منصة بحرية.