شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ناشئة للصواريخ الأسكتلندية تفشل فى أول محاولة لها للوصول للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت شركة ناشئة للصواريخ الأسكتلندية في نهاية الأسبوع الماضي في أول محاولة لها على الإطلاق للوصول إلى الفضاء، لكنها تقول إن هذا الجهد كان علامة فارقة رغم ذلك، وحصلت Skyrora ومقرها إدنبرة على صاروخ Skylark L شبه المداري من منصة إطلاق أيسلندية.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، قال المسؤولين في الشركة، إن الصاروخ المعزز لم يذهب بعيدًا، حيث سقط في البحر النرويجي على بعد حوالي ثلث ميل (500 متر) من الموقع الساحلي.

لم يصب أي شخص أو حياة برية بأذى، وبدأت Skyrora في التحقيق في هذه الحالة الشاذة، وقال لي روزين، كبير مسؤولي العمليات في Skyrora، في بيان: "على الرغم من الاستعدادات الأفضل للتصميم والبناء والاختبار، لا تزال هناك حالات شاذة تحدث للأسف".

كما أن البعثة، من شبه جزيرة لانجانيس في شمال شرق أيسلندا، لم يكن من المتوقع بالضرورة أن تحقق النجاح، بالنظر إلى أنها كانت محاولة أولى.

وقال ممثلو الشركة، إن المحاولة كانت "علامة فارقة" حيث يهدفون إلى إجراء أول إطلاق مداري عمودي ناجح على الإطلاق من المملكة المتحدة في عام 2023.

وأضافت الشركة، أن الظروف في موقع الإطلاق كانت صعبة، مع "عواصف شديدة ودرجات حرارة متجمدة" في الأيام التي سبقت المحاولة.

على الرغم من أن الإطلاق لم ينجح، تمكنت Skyrora من التحقق من الصناديق الأخرى، بما في ذلك تعبئة ونقل الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 36 قدمًا (11 مترًا) ومرافق الدعم إلى الموقع الأيسلندي في حاوية شحن في أقل من شهر.

كما تم تصميم Skylark L للوصول إلى أقصى ارتفاع يزيد عن 77 ميلاً (125 كيلومترًا) وتطير بأربعة أضعاف سرعة الصوت، و يتم استخدام المركبة للتحضير لمركبة Skyrora XL الأكبر، والتي من المقرر إطلاقها من المملكة المتحدة العام المقبل.

وكانت أكملت الشركة اختبار المحرك الرئيسي للمرحلة الثانية من Skyrora XL في أغسطس، ووصف بأنه "أكبر اختبار مرحلي متكامل" تم إجراؤه في المملكة المتحدة منذ 50 عامًا.