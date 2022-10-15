شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة شخص كسر حاجز الصوت قفزًا من الفضاء بالمظلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يحدث متوسط ​​القفز بالمظلات من ارتفاع حوالي 10000 قدم، فإن هذا لا شىء مقارنة بالقفزة القياسية التي حدثت قبل 10 سنوات، ففي مثل هذا اليوم من عام 2012، قفز فيليكس بومجارتنر، البالغ من العمر الآن 53 عامًا، من حافة الفضاء، مسلحًا فقط ببدلة ضغط ومظلة وأعصاب قوية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سقط بومجارتنر على الأرض لأكثر من أربع دقائق، وصل خلالها إلى سرعات مذهلة بلغت 843.6 ميلاً في الساعة وكسر حاجز الصوت، قبل أن يفتح مظلته وينزلق بأمان للهبوط في نيو مكسيكو.

وصف بومجارتنر ذكرياته عن الحيلة المرعبة، ولماذا لن يحاولها مرة أخرى، حيث إنه كان لاعبًا بارعًا في القفز بالمظلات أكمل آلاف القفزات قبل أن يضع نصب عينيه على الفضاء.

كان مصدر إلهامه هو الكابتن جو كيتنجر، وهو طيار مقاتل متقاعد قفز إلى الأرض من ارتفاع 102.800 قدم في عام 1960.

عمل السيد بومجارتنر سابقًا مع ريد بُل في القفز من القاعدة ، وتواصل معهم مرة أخرى بفكرة القفز من الفضاء، وأوضح قائلاً: "بسبب كل الثقة التي بنيتها مع ريد بُل من خلال القفزات الأساسية، فقد واجهنا هذا التحدي في محاولة للعثور على الأشخاص المناسبين، وشمل ذلك ملهمه، جو كيتنجر، الذي وافق على مساعدته".

قال بومجارتنر: "الكثير من الناس لم يؤمنوا بنا ، لذلك استغرقنا بعض الوقت لإقناع الناس بالحضور على متن المركبة الفضائية التي سيتم القفز منها"، مضيفا "كان علينا التحلي بالصبر حقًا."

كانت الخطة بسيطة، حيث كان بومجارتنر يركب كبسولة ريد بُل ستراتوس مرتديًا بدلة مضغوطة، قبل أن يرتفع إلى حافة الفضاء، مسترشدًا بمنطاد هيليوم، وبمجرد وصوله إلى ارتفاع 114،829 قدمًا (35000 مترًا)، كان بومجارتنر يفتح باب الكبسولة ويقفز، ويسقط حرًا لمدة أربع دقائق قبل أن يفتح مظلته وينزلق على الأرض.

كانت التجربة خطيرة جدا، فإذا حدث أي مشكلة لبدلة الفضاء، سيبدأ دمك في الغليان وتموت في 15 ثانية، ويمكن أن تتعطل المظلة أو يمكن أن تدور بشكل مسطح، مما يدفع كل دمك إلى جمجمتك، وإذا حدث ذلك، فعند دورة معينة في الدقيقة، يكون لدمك مخرج واحد فقط من خلال مقل عينيك.