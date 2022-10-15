تكنولوجيا: أمازون تستعد لإطلاق أسطول تجريبى من الأقمار الصناعية فى أوائل 2023

القاهرة - سامية سيد - يستعد برنامج اتصالات النطاق العريض للأقمار الصناعية Project Kuiper التابع لشركة امازون لإطلاق قمرين صناعيين نموذجيين فى مهمة قادمة من تحالف الإطلاق المتحد (ULA) لاختبار أداء النظام فى الفضاء فى أوائل عام 2023.

وقالت أمازون إنها أنشأت مشروع Kuiper لتقديم نطاق عريض سريع وبأسعار معقولة للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة فى جميع أنحاء العالم، وقال راجيف باديال، نائب رئيس التكنولوجيا فى مشروع كايبر، فى بيان: "لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لأن نكون جزءًا من الإطلاق الأول لمركبة فولكان سينتور التابعة لشركة ULA".

وأضاف: "لقد قمنا بالفعل بتأمين 38 إطلاقًا لـ Kuiper على فولكان، واستخدام نفس مركبة الإطلاق لمهمة النموذج الأولى لدينا يمنحنا فرصة لممارسة تكامل الحمولة، والمعالجة، وإجراءات إدارة المهام قبل عمليات الإطلاق التجارية الشاملة".

ووفقًا لعملاق التكنولوجيا، سيتم الانتهاء من أول قمرين صناعيين - Kuipersat-1 وKuipersat-2 - فى وقت لاحق من هذا العام، وتخطط الشركة الآن لنشر كلا القمرين الصناعيين فى الرحلة الأولى لصاروخ ULA الجديد Vulcan Centaur فى أوائل عام 2023.

وقال عملاق التكنولوجيا: "من المقرر أن توفر ULA 47 عملية إطلاق لكوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بنا، واستخدام Vulcan Centaur لهذه المهمة سيعطينا خبرة عملية فى العمل معًا قبل عمليات الإطلاق هذه".

وسيتم إطلاق الصاروخ من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية فى فلوريدا، ومن المقرر أن تشارك الأقمار الصناعية النموذجية للشركة الرحلة مع مركبة الإنزال القمرى Peregrine، وهى مركبة فضائية تمولها ناسا من أستروبوتيك.

وقال أمازون: "ستساعدنا مهمة النموذج الأولى لدينا فى اختبار كيفية عمل الأجزاء المختلفة لشبكة الأقمار الصناعية الخاصة بنا معًا، وإضافة بيانات العالم الحقيقى من الفضاء إلى نتائج الاختبارات المعملية الشاملة، والعمل الميدانى، والمحاكاة".

وأضافت: "سنستخدم النتائج التى توصلت إليها البعثة للمساعدة فى إنهاء التصميم والنشر والخطط التشغيلية لنظام الأقمار الصناعية التجارى الخاص بنا، والذى سيوفر نطاقًا عريضًا موثوقًا به وبأسعار معقولة للعملاء فى جميع أنحاء العالم".

وإلى جانب الاستعدادات لهذه المهمة، بدأ فريق Project Kuiper فى توسيع نطاق الإنتاج لدعم النشر الكامل، وقالت أمازون أن أول أقمارها الصناعية المنتجة - المركبة الفضائية الأكثر تقدمًا التى ستعمل على تشغيل خدمة النطاق العريض التجارية - من المقرر إطلاقها على صاروخ أطلس V التابع لشركة ULA.

من هناك، ستبدأ أمازون فى إطلاق صاروخ فولكان جنبًا إلى جنب مع صواريخ أحدث ثقيلة الرفع من شركتين أخريين لإطلاق الفضاء، Arianespace وBlue Origin.