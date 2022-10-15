تكنولوجيا: "روس كوسموس" تعجل عملية إنشاء محطة "روس" الفضائية

القاهرة - سامية سيد - أعلن يورى بوريسوف، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس"، أن المؤسسة قررت تعجيل عملية إنشاء محطة "روس" الوطنية الفضائية، وقرب افتتاح المحطة الأرضية لمراقبة النفايات الفضائية، ويقول فى تصريح للصحفيين: "نحن نعمل حاليا وبسرعة على إنشاء المحطة الفضائية الوطنية".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يذكر أن شركة "إينيرجيا"، كانت أعلنت فى وقت سابق أنها تعمل على وضع التصميم الأولى للمحطة الفضائية الوطنية "روس"، وأنها تأمل الانتهاء منه فى الربع الثالث من عام 2023. وبعد ذلك تبدأ عملية إعداد الوثائق التصميمية.

ويشير بوريسوف فى حديثه للصحفيين، إلى أن المحطة الروسية الأرضية لتتبع النفايات الفضائية التى أنشئت فى جمهورية جنوب أفريقيا ستفتتح قريبا.

ويقول: "تقع المحطة الأرضية لمراقبة النفايات الفضائية على أراضى مركز استخدامات الأقمار الصناعية التابع لوكالة الفضاء الوطنية لجنوب أفريقيا. وقد تم الانتهاء من أعمال التكليف بشكل عام، وتم إجراء جلسات مراقبة تجريبية، وسنقوم بقص الشريط فى المستقبل القريب".