تكنولوجيا: إيلون ماسك يطرح إنترنت Starlink الفضائى فى اليابان.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - دخلت شركة الإنترنت الفضائى Starlink التى يديرها إيلون ماسك اليابان، مما يجعلها أول دولة آسيوية تحصل على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأسعار معقولة من SpaceX، وبخلاف اليابان، توفر Starlink حاليًا الوصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية فى حوالى 40 دولة.

وتعد Starlink عبارة عن كوكبة من الأقمار الصناعية تديرها SpaceX، وبعد عام 2023، تهدف أيضًا إلى توفير خدمة الهاتف المحمول العالمية، ولدى سبيس إكس أكثر من 2300 من الأقمار الصناعية العاملة من ستارلينك فى المدار اعتبارًا من سبتمبر.

وعلى موقع المدونات الصغيرة Twitter، نشرت SpaceX: "Starlink تطلق الخدمة فى اليابان - الدولة الأولى فى آسيا"، وفى وقت سابق، أعلن ماسك أن سبيس إكس قد صنعت أكثر من مليون محطة ستارلينك، وأعلن أغنى رجل فى العالم الشهر الماضى أن Starlink نشط الآن فى جميع القارات، بما فى ذلك القارة القطبية الجنوبية.

وكتب ماسك على تويتر: "ستارلينك نشط الآن فى جميع القارات، بما فى ذلك القارة القطبية الجنوبية"، وقال أيضا أن "دفعة أخرى بأشعة الليزر تصل إلى المدار" بعد أن أكدت الشركة نشر 54 قمرا صناعيا من ستارلينك، ويمكن أن توفر Starlink سرعة تتراوح بين 50 و200 ميجابت فى الثانية.

وتضم محطة ماكموردو فى أنتاركتيكا ما يقرب من 1000 شخص يعيشون ويعملون هناك خلال فصل الصيف ولديهم بالفعل إنترنت عبر الأقمار الصناعية، وهو أمر غير موثوق به فى الظروف القاسية، يوجد حاليًا رابط 17 ميجابت فى الثانية للجميع، وفقًا لبرنامج أنتاركتيكا الأمريكي.