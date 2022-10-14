شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر كاميرا فى العالم لمسح سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب مختبر فى الولايات المتحدة من استكمال بناء أكبر كاميرا رقمية فى العالم، والتى تتميز بعدسة بعرض 1.65 م، وكاميرا بدقة 3200 ميجابكسل، ويعمل العلماء فى مختبر SLAC National Accelerator Laboratory فى جامعة ستانفورد، على بناء كاميرا مقراب المسح الشامل الكبير (LSST) بهدف التقاط سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه بمجرد الانتهاء، سيتم نقل الكاميرا إلى مقراب المسح الشامل الكبير فى تشيلى، حيث ستوضع فوق تلسكوب Simonyi.

كما أنه من خلال مجال رؤية يبلغ 9.6 درجة مربعة (لقياس الزوايا المجسمة)، أى ما يقارب 40 مرة من حجم القمر عند النظر إليه من الأرض، سيتمكن علماء الفلك من التقاط الاختلافات فى سطوع 37 مليار نجم فى نطاق رؤيتهم، بالإضافة إلى حالات عدم الاستقرار الدورية الأخرى التى كان من المستحيل ملاحظتها فى السابق.

وبالقيام بذلك، يأمل العلماء أن يتيح هذا فهما جديدا لبعض أكبر ألغاز الكون، مثل طبيعة المادة المظلمة، حيث أن الكاميرا قادرة على التقاط ما يصل إلى 15 تيرابايت من الصور كل ليلة.

ويوضح موقع المشروع على الويب أن "كاميرا مقراب المسح الشامل الكبير هى أكبر كاميرا رقمية تم تصنيعها على الإطلاق... فهى بحجم سيارة صغيرة تقريبا وتزن نحو 2800 كغ. ستنتج كاميرا مقراب المسح الشامل الكبير بيانات ذات جودة عالية للغاية مع الحد الأدنى من التوقف والصيانة".

ومع اكتمال البناء تقريبا، من المتوقع أن يتم نقل الكاميرا إلى مرصد تشيلى فى مايو 2023 على متن طائرة شحن بوينغ 747 معدلة خصيصا. وسيبدأ تشغيلها بعد ذلك فى العام التالى بمجرد تثبيتها.