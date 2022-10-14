شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: AirTag تثير الجدل بين أبل وشركة طيران ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اثار ملحق AirTag - التابع لشركة أبل- الجدل بين المسافرين، وذلك بعدما نشرت شركة الطيران الألمانية Lufthansa تغريدة على تويتر ردا على استفسار، والتى جاء فيها أن الشركة تحظر وجود AirTags المفعلة من الأمتعة لأنها مصنفة على أنها خطيرة ويجب إيقافها"، إلا أن الشركة تراجعت مؤخرا عن هذا الأمر.

- آخر ما قالته شركة طيران لوفتهانزا وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، فإن لوفتهانزا "سمحت" الآن بـ AirTag على رحلاتها، وقالت شركة الطيران: "أكدت سلطات الطيران الألمانية (Luftfahrt-Bundesamt) اليوم ، أنها تشاركنا تقييمنا للمخاطر بأن أجهزة التتبع ذات البطارية المنخفضة للغاية وقوة النقل في الأمتعة المفحوصة لا تشكل خطراً على السلامة".

و"مع أن هذه الأجهزة مسموح بها على رحلات لوفتهانزا"، كانت لوفتهانزا قد ذكرت في وقت سابق أن إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي أو منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تنص على أنه يجب إلغاء تنشيط الكائنات التي لها وظيفة إرسال أثناء الرحلة.



- ما قالته أبل عن الأمر - ما قالته أبل عن الأمر صرحت شركة أبل بشكل قاطع أن AirTag آمن تمامًا عندما تكون على متن رحلة، وقالت الشركة في بيان لها: "تتوافق AirTags مع لوائح سلامة السفر الدولية لشركات الطيران فيما يتعلق بالأمتعة المحمولة والأمتعة المسجلة".

ما هي "المشكلة" مع AirTag قالت لوفتهانزا في تغريدة على تويتر إن إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي تشير إلى أن "متتبعي الأمتعة يخضعون للوائح البضائع الخطرة، وعلاوة على ذلك ، نظرًا لوظيفة النقل الخاصة بهم ، يجب إلغاء تنشيط أجهزة التتبع أثناء الرحلة إذا كانوا في أمتعة مسجلة ولا يمكن استخدامها نتيجة لذلك".

وتوجد إرشادات تتعلق بالأجهزة الإلكترونية ولكنها تقتصر بشكل أساسي على الأجهزة التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون، ومن ناحية أخرى ، تمتلك AirTag بطارية CR2032 - وهي نفس البطارية الموجودة في الساعات التقليدية أيضًا، والآن تم حل المشكلة ويمكن لأي شخص أن يأخذ Apple AirTag - يصبح في متناول اليد في حالة فقدان الأمتعة - تم تسجيل الوصول وكذلك حقيبة اليد.