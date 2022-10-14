تكنولوجيا: تقرير: مبيعات أيفون 14 بلس مخيبة للتوقعات

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع mac rumors، أن مبيعات هاتف أيفون 14 بلس جاءت مخيبة للتوقعات بعد أقل من أسبوع على إطلاقه رسميًا، وفقًا لتقرير أشار إلى تدنى مبيعات هاتفى أيفون 14 الأساسى وأيفون 14 بلس، ما قد يدفع أبل فعليًا إلى تخفيض مخزونها وطلباتها المتعلقة بمكونات هذين الجهازين خلال الشهر الجاري.

وجاءت الأنباء من صحيفة ديجى تايمز الصينية التى قالت أن مبيعات الهاتفين تأثرت بحماس المستهلكين للهاتفين الآخرين أيفون 14 برو، وأيفون 14 برو ماكس، وقالت مصادر للصحيفة الصينية أن إجمالى مبيعات أيفون 14 الأساسى ستكون على الأرجح مبيعات أيفون 13 نفسها فى النصف الثانى من عام 2021، وذلك على الرغم من الفروقات فى أداء المبيعات بين موديلات برو والموديلات العادية.

وفى حال بقيت مبيعات أيفون 14 الأساسى وأيفون 14 بلس على حالها فى الفترة القادمة، فقد تقلل أبل طلبيات القطع اللازمة لتصنيع الجهازين فى النصف الثانى من أكتوبر، وهذا قد يؤدى إلى تراجع مبيعات هواتف أيفون 14 الإجمالية مع نهاية العام مقارنة بسلسلة أيفون 13 فى الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير الأبحاث إلى أن أبل توقعت أن تصنع نحو 90 مليون هاتف أيفون جديد فى المجمل خلال النصف الثانى من 2022، ولكن هذا الرقم قد يتراجع إلى 80 مليونًا بسبب الطلب الضعيف نسبيًا، ومن جهة أخرى، يستمر الطلب المرتفع على هاتفى أيفون 14 برو، وأيفون 14 برو ماكس، وهناك اعتقاد بأن أبل حولت الإنتاج من الموديلين العاديين؛ حيث قللت منه لكى تزيد إنتاج الهاتفين الرائدين، قد ثبت ذلك من خلال الطلب المتزايد على المكونات.