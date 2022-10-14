شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد تسمية Office بعد 30 عامًا.. تعرف على الاسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مايكروسوفت مؤخرًا جهازي Surface Laptop 5 و Surface Pro 9 في حدث Ignite 2022، وبينما حظي ظهور الأجهزة الجديدة بأكبر قدر من الاهتمام ، أصدرت الشركة أيضًا بعض إعلانات البرامج، حيث قدمت شركة البرمجيات العملاقة Microsoft 365 - اسم جديد ومساحة لمجموعة الانتقال إلى مايكروسوفت Office الإنتاجية.

يأتي التغيير في الاسم بعد ما يقرب من 30 عامًا من إطلاقه في 19 نوفمبر 1990، حيث أعاد صانع ويندوز تسمية اشتراكات Office 365 لأول مرة إلى Microsoft 365 قبل عامين والآن ستعرف حزمة التطبيق بأكملها باسم جديد.

مايكروسوفت Office هو الآن Microsoft 365 ستشير مايكروسوفت الآن إلى مجموعة Microsoft Office باسم Microsoft 365 وستحتوي على تطبيقات مثل Excel و Outlook و Word و PowerPoint، وسيكون له أيضًا رمز جديد ومظهر جديد والمزيد من الميزات.

وتقول الشركة إن التغييرات المتعلقة بـ Microsoft 365 ستبدأ في نوفمبر 2022، وسيبدأ طرح التغييرات الخاصة بتطبيق Office على Windows وتطبيق Office للأجهزة المحمولة في يناير 2023، وستبدأ جميع التغييرات تنطبق على جميع أولئك الذين يستخدمون تطبيق Office للعمل أو المدرسة أو للاستخدام الشخصي.

ماذا سيتضمن Microsoft 365 سيتضمن Microsoft 365 تطبيقات مثل مايكروسوفت Teams و Word و Excel و PowerPoint و Outlook و OneDrive والمزيد مما يستخدمه الأشخاص بالفعل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وفي المكاتب، وتقول مايكروسوفت أنه لن يكون هناك أي تأثير على حسابك الحالي أو ملف التعريف أو اشتراكك أو ملفاتك.