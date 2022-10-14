شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات: جرينلاند أكثر عرضة لتغير المناخ مما كان يُعتقد سابقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ قد يكون له تأثير أكبر على ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند أكثر مما كان يعتقد سابقًا، حيث توصلت دراسة من جامعتى إدنبرة وكاليفورنيا فى سان ديجو إلى أن ارتفاع درجات حرارة الهواء يزيد من تأثيرات الذوبان الناجم عن ارتفاع درجة حرارة المحيط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل الهواء الأكثر دفئًا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع درجات حرارة المحيط لتسريع فقدان الجليد من ثاني أكبر صفيحة جليدية في العالم.

وقال الدكتور دونالد سلاتر، من كلية علوم الأرض بجامعة إدنبرة: "إن التأثير الذى حققناه يشبه إلى حد ما مكعبات الثلج تذوب في مشروب".

كما أن مكعبات الثلج تذوب في مشروب دافئ أسرع مما تذوب في مشروب بارد، ومن ثم تذوب حواف الغطاء الجليدي في جرينلاند بشكل أسرع إذا كان المحيط أكثر دفئًا.

وأضاف سلاتر "لكن مكعبات الثلج في المشروب ستذوب أيضًا بشكل أسرع إذا حركت المشروب، كما أن ارتفاع درجات حرارة الهواء في جرينلاند يؤدي بشكل فعال إلى تقليب المحيط بالقرب من الغطاء الجليدي، مما يتسبب في ذوبان الغطاء الجليدي بشكل أسرع من المحيط".

وأوضح الباحث: "هذا يضيف للأسف إلى الكم الهائل من الأدلة التي تظهر حساسية الغطاء الجليدي في جرينلاند لتغير المناخ، ومن ثم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وأظهرت الدراسات السابقة أن ارتفاع درجات حرارة الهواء والمحيط يتسببان في ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند، الذي يغطي أكثر من 650 ألف ميل مربع.