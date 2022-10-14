شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر من انخفاض الحيوانات البرية فى العالم بنسبة 69% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر دعاة حماية البيئة من أن أعداد الحيوانات البرية فى العالم انخفضت بمعدل 69% فى أقل من 50 عامًا، ويشير أحدث تقرير عن الكوكب الحى الصادر عن الصندوق العالمى للطبيعة إلى وجود ما يقرب من 32000 مجموعة من 5230 نوعًا من الحيوانات حول العالم، وكانت الأنواع في بحيرات المياه العذبة والأنهار والأراضي الرطبة هي الأشد تضرراً، حيث انخفضت بمعدل 83% منذ عام 1970.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يكشف التقرير أن انخفاض العدد كان مدفوعًا إلى حد كبير بفقدان الموائل الطبيعية للزراعة، في حين أن تغير المناخ يشكل أيضًا تهديدًا متزايدًا للحياة البرية.

ويحث الصندوق العالمي للطبيعة على زيادة تدابير الحفظ والاستعادة في جميع أنحاء العالم لمنع مثل هذه الأرقام التي ترتفع بسرعة.

ويعد تقرير هذا العام هو الأكثر شمولاً في تاريخه الممتد على مدار 24 عامًا، حيث أضاف 838 نوعًا جديدًا وما يزيد قليلاً عن 11000 مجموعة جديدة منذ التقرير السابق في عام 2020.

يعتمد أيضا التقرير على بيانات من مؤشر الكوكب الحي لجمعية علم الحيوان في لندن (ZSL) (LPI)، وحدثت أسوأ حالات الانخفاض في أمريكا اللاتينية، موطن أكبر غابة مطيرة في العالم "الأمازون"، حيث تؤدي إزالة الغابات المتزايدة إلى تدمير الأشجار والأنواع التي تعتمد عليها.

وقال التقرير إن أعداد الحيوانات البرية في المنطقة انخفضت بنسبة 94% في المتوسط في نصف القرن الماضي، ويعد دولفين نهر الأمازون الوردي هو مجرد واحد من هذه الأنواع التي شهدت خسارة كارثية، فإنه بين عامي 1994 و 2016 انخفض عدد سكانها في محمية ماميراوا للتنمية المستدامة في ولاية أمازوناس البرازيلية بنسبة 65%.