شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطور غواصة جديدة تسمى "الحوت السريع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن موقع Naval News أن اليابان أنزلت إلى المياه أمس الأربعاء 12 أكتوبر، غواصة عسكرية من فئة Taigei المطورة، حسبما نقلت RT.

وجاء فى منشور على الموقع يوم الأربعاء: أنزلت إلى المياه في حوض بناء السفن التابع لشركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية غواصة Jingei، ثالث غواصة من فئة Taigei وتعمل بالديزل والكهرباء ويتم تصنيعها لصالح سلاح البحرية الياباني".

وأشار الموقع إلى أن اليابان كانت قد بدأت بتطوير أول غواصة Taigei معدّلة عام 2018، وأنزلتها إلى المياه في أكتوبر 2020، وأدخلتها الخدمة عام 2022، أما الغواصة الثانية فباشرت بالعمل على تصنيعها عام 2019 وأنزلتها إلى المياه عام 2021، ومن المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية الياباني عام 2023.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن غواصات Taigei المطوّرة حصلت على أنظمة سونار حديثة، واستخدمت في هياكلها مواد خاصة لامتصاص وعزل الأصوات، كما جهّزت بأشراك خداعية متطورة لتضليل الطوربيدات المعادية.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Taigei الجديدة نحو 84 مترا، وعرضها 9.1 م، ومقدار إزاحتها للمياه حوالي 3000 طن، ويمكن لهذه الغواصات حمل طاقم مكون من 70 شخصا، فضلا عن أنها مسلحة بطوربيدات من عيار 533 ملم، وبصواريخ "هاربون" المضادة للأهداف البحرية.