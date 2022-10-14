شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سائح فضاء فى العالم يحجز رحلة أخرى إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز أول سائح فضاء فى العالم رحلة خاصة إلى القمر على متن المركبة الفضائية SpaceX، حيث كان في أولى رحلاته دفع 20 مليون دولار لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2001، وسيواجه دينيس تيتو الذى يبلغ 82 عامًا، مع زوجته أكيكي، وعمرها 57 عامًا، إطلاقًا على القمر لمدة أسبوع من شأنه أن يجعل الزوجين على بعد 125 ميلًا من الجانب البعيد من القمر، ولم يتم الكشف عن المبلغ المدفوع.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع الزوجان عقدًا مع شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك في أغسطس 2021، ويتضمن خيار الرحلة إطلاقا فى غضون خمس سنوات من الآن نظرًا لوجود الكثير من الاختبارات والتطوير قبل عمل Starship التي لم تحلق بعد في الفضاء أو حتى المدار.

ومع ذلك، يأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي قامت فيه شركة سبيس إكس بتكديس المركبة الفضائية العملاقة على قمة سوبر هيفي الداعم لأول مرة منذ أكثر من ستة أشهر.

ولعل المعزز هو مفتاح إطلاق المركبة الفضائية الضخمة في الفضاء، ويعد تيتو هو الملياردير الثاني الذي حجز المركبة الفضائية لرحلة حول القمر.

وأعلن قطب الموضة الياباني يوساكو مايزاوا في عام 2018 أنه سيشترى رحلة كاملة حتى يتمكن من اصطحاب ثمانية آخرين أو نحو ذلك معه.

ومع ذلك يعد تيتو رائدًا في السياحة الفضائية لرحلته إلى محطة الفضاء الدولية قبل 11 عامًا، لكنه فعل ذلك مع روسيا وليس وكالة ناسا.

كان على تيتو أن يخضع لبرنامج تدريبي شاق لإعداد جسده لقسوة السفر إلى الفضاء، ولكن كان هناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي السماح للسائح بالذهاب إلى محطة الفضاء.

حاولت ناسا منع الرحلة، وأصرت على أن وجود تيتو قد يعرض عمل طاقم محطة الفضاء الدولية للخطر، لكن الروس قالوا إن تيتو، مهندس الصواريخ السابق، تلقى ما يعادل تدريب رائد فضاء محترف، وفي 28 أبريل 2001، انطلق تيتو على متن صاروخ سويوز.

ويدرك تيتو أنه يستطيع السفر على متن برنامج سياحي فضاء قيد التشغيل حاليًا، مثل Blue Origin لجيف بيزوس، لكن الملياردير غير مهتم برحلة قصيرة مدتها 10 دقائق إلى الفضاء شبه المداري.