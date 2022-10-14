شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف سر فقدانه الكبير للوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكى، ومؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية، أن نظام الصيام المتقطع، هو سر فقدانه الكبير للوزن، وكشف عن سر ذلك على تويتر ردًا على أحد المعجبين الذى قال إنه يبدو رائعًا ورشيقًا وسأله عما إذا كان يرفع الأثقال ويتناول طعامًا صحيًا، وفقا لموقع العين الإماراتى.



ايلون ماسك

وأرجع ماسك الفضل لفقدانه الوزن، للصوم المتقطع، وكشف أن سر الرشاقة لا يعود للرياضة وإنما للصوم المتقطع والعقاقير الطبية المخصصة للتخسيس.

وقال ماسك إن العقار يستخدم كحقنة مرة واحدة أسبوعياً في الأصل للمساعدة في إدارة مرض السكري، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في الصيف الماضي من أجل التحكم في زيادة الوزن المزمن.

وتابع أنه تمت الموافقة على الدواء فقط لإنقاص الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وكذلك أولئك الذين يعتبرون زائدي الوزن ولديهم حالة أخرى مثل مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.

وكشف الموقع أن المشاهير فقط هم من يستخدمون هذا العقار، لأنهم يمكنهم تحمل السعر الباهظ الذى يتراوح بين 1200 دولار و1500 دولار شهريًا.