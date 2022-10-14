شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ByteDance" تخطط لتوسيع خدمة بث الموسيقى ودمجها مع تيك توك على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن شركة ByteDance الصينية، تجري محادثات مع شركات الموسيقى لتوسيع خدمة بث الموسيقى على مستوى العالم للتنافس مع قادة الصناعة مثل Spotify.

تخطط "ByteDance" لدمج بث الموسيقى في تيك توك ضمن خدمة الفيديو القصير وتوسيع نطاقه ليكون بمثابة منصة رئيسية لتوزيع الموسيقى على مستوى العالم، وفقًا للتقرير الذي استشهد بأشخاص على دراية بالمناقشات، وفقاً لموقع gadgets360.

تتيح الخدمة للمستخدمين شراء وتشغيل ومشاركة وتنزيل الموسيقى والأغاني والألبومات وكلمات الأغاني، والبث المباشر للصوت والفيديو وتحرير وتحميل الصور الفوتوغرافية كغلاف لقوائم التشغيل، والتعليق على الموسيقى والأغاني وألبومات.

ناقشت الشركة في الأشهر الأخيرة إطلاق خدمة بث الموسيقى "Resso"، المتوفرة حاليًا في الهند وإندونيسيا والبرازيل، في أكثر من عشرة أسواق إضافية، لكن التوسع في الولايات المتحدة ليس متاحًا على الفور، وفقًا للتقرير.

ذكرت وكالة رويترز في الأسبوع الماضي، أن خدمة البث الصوتي Spotify قد استحوذت على شرك Kinzen ، وهي شركة ساعدتها في تحديد المحتوى الضار على المنصة، هذا الاستحواذ هو جزء من جهود Spotify للتعامل مع المحتوى الضار على خدمتها بعد رد فعل عنيف في وقت سابق من هذا العام على "تجربة جو روغان"، حيث اتُهم صانع البث بنشر معلومات مضللة حول COVID-19.

تعمل شركة "Kinzen" التي تتخذ من دبلن مقراً لها مع Spotify منذ عام 2020، مع التركيز في البداية على سلامة المحتوى المرتبط بالانتخابات في جميع أنحاء العالم، منذ ذلك الوقت، توسعت صلاحيات Kinzen لتشمل استهداف المعلومات المضللة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

في وقت سابق من هذا العام، قالت Spotify إنها ستكون أكثر شفافية في كيفية تحديد المحتوى المقبول وغير المقبول، ونشرت قواعد منصتها لأول مرة في يناير الماضي، وشكلت مجلسًا استشاريًا للسلامة لتقديم مدخلات حول المحتوى الضار في يونيو.