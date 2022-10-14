شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الروسى "سيرغى بروكوبييف" يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبييف، قيادة محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".

وجاء في البيان: "تولى رائد الفضاء سيرغي بروكوبييف قيادة محطة الفضاء الدولية من رائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي، يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022"، وبحضور الطاقم بأكمله، تم منح الروسي المفتاح الرمزي للمحطة. وانتهى الحفل بقرع جرس السفينة التقليدي، حسبما نفلت RT.

وفي ليلة 13 أكتوبر، سيتعين على المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon مع طاقم Crew-4 مغادرة محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض. ومن المقرر أن يهبط رواد فضاء "ناسا" تشيل ليندغرين وروبرت هاينز وجيسيكا واتكينز وكريستوفوريتي في المحيط الأطلسي.

وبعد رحيل Crew-4 عن محطة الفضاء الدولية، سيستمر طاقم الرحلة الطويلة رقم 68 في العمل، وهو يتألف من رواد الفضاء من "روس كوسموس" سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين وآنا كيكينا، ورواد الفضاء من "ناسا" فرانك روبيو ونيكول مان وجوش كاسادا، وكذلك رائد الفضاء من وكالة الفضاء اليابانية كويتشي واكاتا.