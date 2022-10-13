بعد طلبه رقمها.. اختراق هاتف منال سلامة على الهواء.. والفنانة تنهار وتفقد السيطرة على أعصابها (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - اخترق المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، هاتف الفنانة منال سلامة، على الهواء مباشرة خلال ظهوره معها في برنامجها "حلو الكلام"، الذي تقدمه على قناة "الحياة".

وأصيبت منال سلامة، بالذهول، وفقدت السيطرة على أعصابها، بعد معرفتها بسهولة اختراق هاتفها من قبل ضيفها الذي طلب منها رقم هاتفها، واستطاع أن يخترق الهاتف الخاص بها وفتح الواتساب، وقالت الفنانة: "يا نهار أسود، بالسهولة دي اخترقت التليفون؟".

وقال أحمد طارق،: "اختراق الأجهزة أصبح سهلا، احنا في زمن 2022، وكل ما يكون جهازك مش محمي هيبقى سهل جدا اختراقه، يعني مجرد ما أنا سجلت رقمك عندي، أنا اخترقت الواتس أب والماسنجر بتاعك، واتحملك تطبيق خبيث على الفون، وأي حد IT مش هيعرف يكتشف إن التطبيق ده موجود على الموبايل، وتحركاتك كلها بتوصلني أول بأول من خلاله".