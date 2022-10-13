شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. اكتشف عالم الفلك تشارلز ميسيير "مجرة الدوامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم منذ أكثر من قرنيين فى 13 أكتوبر 1773، اكتشف عالم فلك فرنسي يُدعى تشارلز ميسيير "مجرة الدوامة"، المعروفة أيضًا باسم ميسييه 51 ، أو إم 51، وفقاً لموقع space.

كان تشارلز ميسييه يمسح السماء بحثًا عن أجسام يمكن أن تربك صائدي المذنبات عندما صنف المجرة على أنها M51. ومع ذلك ، لم يكن ميسيير قادرًا على رؤية الهيكل الحلزوني ، ولم يعرّفها على أنها مجرة.

بعد 72 عامًا، رأى عالم فلك آخر يُدعى ويليام بارسونز شكل الدوامة، لكنه اعتقد أنه سديم حلزوني، في النهاية اكتشف إدوين هابل أن M51 وميزات أخرى مثلها كانت في الواقع مجرات.

مجرة الدوامة والمعروفة أيضًا باسم Messier 51a و M51a و NGC 5194، هي مجرة ​​حلزونية ذات تصميم كبير متفاعلة مع نواة مجرة ​​نشطة Seyfert 2، وكانت أول مجرة ​​تصنف على أنها مجرة ​​حلزونية.

تبعد المجرة 31 مليون سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية المجرة ومرافقتها NGC 5195 بسهولة من قبل علماء الفلك ، ويمكن رؤية المجرتين بمنظار، حيث تمت ملاحظة مجرة "​​ويرلبول" على نطاق واسع من قبل علماء الفلك المحترفين، الذين درسوها لفهم بنية المجرة خاصة البنية المرتبطة بالأذرع الحلزونية وتفاعلات المجرات.